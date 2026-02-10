Госдума приняла в I чтении проект о медосвидетельствовании мигрантов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в Россию.

Медицинское освидетельствование при въезде в РФ предлагается осуществлять за счет средств иностранных граждан. Проектом также предлагается запретить медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по проведению медосвидетельствования иностранных граждан и оформлению медзаключений.

Устанавливается обязательная периодичность прохождения медосвидетельствования для иностранных граждан - в течение 30 дней по истечении одного года со дня прохождения предыдущего медицинского освидетельствования.

Наряду с этим вводится обязанность для уполномоченных медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения медицинские заключения по итогам медицинского освидетельствования иностранных граждан в виде электронного документа.

Помимо этого, в целях обеспечения оперативной высылки из РФ иностранных граждан, у которых выявлены опасные заболевания либо установлен факт употребления ими наркотических средств, законопроектом устанавливается обязанность уполномоченных медицинских организаций по информированию МВД России и Роспотребнадзора

Ранее Володин отмечал, что предлагаемые меры позволят усилить контроль за миграционными потоками в России, повысят уровень общественной безопасности и создадут условия для роста благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

По его словам, те, кто приезжает в Россию, должны уважать традиции, историю и культуру РФ, а также беспрекословно соблюдать российское законодательство, и это консолидированная позиция Госдумы.