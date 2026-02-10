Госдума приняла в I чтении проект о медосвидетельствовании мигрантов

https://ria.ru/20260210/migrant-2073471772.html
общество
россия
вячеслав володин
ирина яровая
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Госдума приняла в первом чтении законопроект
о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в Россию.
Авторами проекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин
, вице-спикер Госдумы, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая
, лидеры парламентских фракций и депутаты.
Медицинское освидетельствование при въезде в РФ
предлагается осуществлять за счет средств иностранных граждан. Проектом также предлагается запретить медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по проведению медосвидетельствования иностранных граждан и оформлению медзаключений.
Устанавливается обязательная периодичность прохождения медосвидетельствования для иностранных граждан - в течение 30 дней по истечении одного года со дня прохождения предыдущего медицинского освидетельствования.
Наряду с этим вводится обязанность для уполномоченных медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения медицинские заключения по итогам медицинского освидетельствования иностранных граждан в виде электронного документа.
Помимо этого, в целях обеспечения оперативной высылки из РФ иностранных граждан, у которых выявлены опасные заболевания либо установлен факт употребления ими наркотических средств, законопроектом устанавливается обязанность уполномоченных медицинских организаций по информированию МВД России и Роспотребнадзора
.
Ранее Володин отмечал, что предлагаемые меры позволят усилить контроль за миграционными потоками в России, повысят уровень общественной безопасности и создадут условия для роста благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
По его словам, те, кто приезжает в Россию, должны уважать традиции, историю и культуру РФ, а также беспрекословно соблюдать российское законодательство, и это консолидированная позиция Госдумы.
Кроме этого, Яровая, комментируя проект, уточняла, что он является логичным продолжением и дополнением комплексных мер по противодействию нелегальной миграции, которые были приняты ранее.