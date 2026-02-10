Рейтинг@Mail.ru
16:06 10.02.2026 (обновлено: 16:59 10.02.2026)
Госдума приняла в I чтении проект о медосвидетельствовании мигрантов
Госдума приняла в I чтении проект о медосвидетельствовании мигрантов
Госдума приняла в I чтении проект о медосвидетельствовании мигрантов

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в Россию.
Авторами проекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Госдумы, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, лидеры парламентских фракций и депутаты.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Трудовых мигрантов обяжут содержать семьи на уровне прожиточного минимума
Вчера, 13:04
Медицинское освидетельствование при въезде в РФ предлагается осуществлять за счет средств иностранных граждан. Проектом также предлагается запретить медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по проведению медосвидетельствования иностранных граждан и оформлению медзаключений.
Устанавливается обязательная периодичность прохождения медосвидетельствования для иностранных граждан - в течение 30 дней по истечении одного года со дня прохождения предыдущего медицинского освидетельствования.
Наряду с этим вводится обязанность для уполномоченных медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения медицинские заключения по итогам медицинского освидетельствования иностранных граждан в виде электронного документа.
Помимо этого, в целях обеспечения оперативной высылки из РФ иностранных граждан, у которых выявлены опасные заболевания либо установлен факт употребления ими наркотических средств, законопроектом устанавливается обязанность уполномоченных медицинских организаций по информированию МВД России и Роспотребнадзора.
Паспорт гражданина Киргизии во время проверки документов трудовых мигрантов в ходе рейда - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В России разработают новое мобильное приложение для трудовых мигрантов
3 февраля, 22:18
Ранее Володин отмечал, что предлагаемые меры позволят усилить контроль за миграционными потоками в России, повысят уровень общественной безопасности и создадут условия для роста благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
По его словам, те, кто приезжает в Россию, должны уважать традиции, историю и культуру РФ, а также беспрекословно соблюдать российское законодательство, и это консолидированная позиция Госдумы.
Кроме этого, Яровая, комментируя проект, уточняла, что он является логичным продолжением и дополнением комплексных мер по противодействию нелегальной миграции, которые были приняты ранее.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Киргизия подала иск к России из-за проблем с ОМС для семей мигрантов
27 января, 16:50
 
