МИД Индонезии поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
21:37 10.02.2026
МИД Индонезии поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
МИД Индонезии поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Глава департамента МИД Индонезии Нуграха поздравил российских дипломатов

© РИА Новости / Михаил Цыганов Посольство Российской Федерации в Индонезии
Посольство Российской Федерации в Индонезии - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Посольство Российской Федерации в Индонезии . Архивное фото
ДЖАКАРТА, 10 фев — РИА Новости. МИД Индонезии поздравляет российских дипломатов с профессиональным праздником Дня дипломата, заявил РИА Новости директор отвечающего за Россию второго европейского департамента МИД Индонезии Пунджул Сетья Нуграха.
"Я хотел бы поздравить российских дипломатов с сегодняшним Днём дипломатического работника России. Для меня всегда большая честь участвовать в содержательном дипломатическом взаимодействии ради продвижения наших национальных интересов под флагами наших стран", - заявил индонезийский дипломат.
Он добавил, что намерен "и впредь укреплять дух дружбы, добиваясь конструктивных результатов в двусторонних отношениях между Индонезией и Россией".
"В этом и заключается суть нашей общей работы как дипломатов: стремление к взаимовыгодным решениям и конкретным результатам на благо наших народов, а также вклад в глобальный мир и стабильность на основе взаимного уважения, искреннего сотрудничества и приверженности партнёрству", - подчеркнул собеседник агентства.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
Захарова рассказала, как дипломаты отмечают профессиональный праздник
