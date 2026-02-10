Переводчик МИД Грицай: мы работали в "Ниве" с Путиным за рулем

Директор Департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Грицай рассказал в интервью РИА Новости в связи с празднованием Дня дипломата о самых экзотических местах, где приходилось работать его коллегам, о переговорах на высшем уровне и о том, как правильно переводить пословицы и поговорки.

– Часто ли приходится встречать День дипломатического работника на работе? Можете ли вы рассказать о самом экзотическом месте работы для переводчика?

– Департамент лингвистического обеспечения (ДЛО) работает круглосуточно 365 дней в году вне зависимости от праздников и выходных, в полном составе или в режиме дежурных смен. И профессиональный праздник в этом смысле не исключение: для нас 10 февраля – обычный трудовой день. Наши сотрудники всегда должны быть готовы к важным заданиям, связанным с обеспечением участия высших должностных лиц Российской Федерации в различных международных мероприятиях, без оглядки на время суток и красные даты календаря. К примеру, совсем недавно, в конце января, состоялась встреча президента Российской Федерации с высокопоставленной делегацией из США, затянувшаяся до глубокой ночи. С нашими коллегами из стран Ближнего Востока значимые деловые мероприятия и вовсе могут проводиться в те дни недели, которые в России считаются выходными. Все это, разумеется, требует от наших специалистов не только высокой профессиональной подготовки, но и выносливости, самоотдачи, способности работать в гибком режиме.

Что касается вопроса о самом экзотическом месте работы, то нашим переводчикам доводилось демонстрировать профессиональное мастерство в вертолете в небе над Алтаем, походном шатре Муаммара Каддафи, в "Ниве" президента России (он сам был за рулем), на дегустации молочных продуктов на экоферме, параде спасательной техники МЧС по громкоговорителю с палубы последнего колесного теплохода в России, во время проповеди Патриарха Кирилла с амвона Успенского собора в Лондоне, за кулисами Большого театра, в Высоком суде Австралии и на инаугурации африканского лидера с традиционными песнями и танцами.

– С переводами с/на какие языки чаще всего приходится работать?

– Сотрудники ДЛО обеспечивают устный и письменный перевод с/на английский, французский и испанский – официальные языки ООН, наиболее часто используемые в международном общении. За прошедшие четыре года – не в последнюю очередь в связи с активизацией диалога и углублением взаимодействия со странами Глобального Юга – заметно увеличилось число заявок на перевод с французским и испанским.

Примечательно, что в дипломатической практике сотрудники лингвистических служб в международных организациях переводят только на родной язык, а переводчики в составе делегаций – только на иностранный. Это связано в том числе с тем, что, будучи частью делегации, переводчик получает доступ к чувствительным материалам, что позволяет ему максимально точно передать принципиальные моменты позиции своей страны.

– Сотрудники вашего департамента работают только на переговорах по линии министерства или участвуют в качестве переводчиков и на встречах мировых лидеров? Если да, то каких?

– Помимо мероприятий по линии МИД России сотрудники ДЛО задействованы на всех мероприятиях с участием первых лиц государства, проводимых на одном или нескольких профильных языках департамента. Это могут быть как телефонные разговоры или видеоконференции, так и очные встречи президента или председателя правительства России с главами иностранных государств и правительств или представителями бизнеса, выступления на международных форумах или интервью зарубежным журналистам. В зависимости от задач обеспечивается последовательный или синхронный перевод.

Помимо этого, именно в нашем департаменте готовятся русскоязычные варианты документов по вопросам международной повестки, которые направляются руководству нашей страны. ДЛО также переводит выступления и интервью высших должностных лиц России, материалы по различным вопросам российской внешней политики, которые затем размещаются на официальном сайте МИД России и других информационных ресурсах, что дает возможность без искажений донести до международной общественности позицию нашего руководства и объективную информацию о положении дел в стране.

– Есть ли у сотрудников вашего департамента время подготовиться к переводческой работе на саммите? Что включает эта работа?

– Один из важнейших навыков в нашей работе – умение максимально эффективно распорядиться тем временем, которое отводится на подготовку, много его или мало. Организация переводческого обеспечения крупных международных событий и саммитов – это всегда огромная работа, особенно в тех случаях, когда они проводятся в нашей стране. Наш департамент всегда старается максимально содействовать организаторам, выступая в том числе в роли разработчика концептуальных документов по лингвистическому обеспечению и координатором переводческой деятельности, причем не только на английский, французский и испанский, но и на многие другие языки. Особенно яркими примерами в этом отношении стали саммит БРИКС в Казани в 2024 году и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году, в ходе которых была решена непростая задача по обеспечению бесперебойного перевода ни много ни мало на 15 языков.

Кроме того, проведение саммитов, как правило, предполагает принятие итоговых документов, порой весьма объемных и всегда крайне ответственных. Их подготовка – это длительный и трудоемкий процесс, важными участниками которого являются письменные переводчики, на чьи плечи ложится оперативный перевод всех проектов этих документов от первого черновика до итоговой версии, которую подписывают лидеры государств.

– Поделитесь, пожалуйста, секретом перевода пословиц, поговорок, фразеологических оборотов?