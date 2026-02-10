Рейтинг@Mail.ru
Переводчик МИД Грицай: мы работали в "Ниве" с Путиным за рулем - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/mid-2073434566.html
Переводчик МИД Грицай: мы работали в "Ниве" с Путиным за рулем
Переводчик МИД Грицай: мы работали в "Ниве" с Путиным за рулем - РИА Новости, 10.02.2026
Переводчик МИД Грицай: мы работали в "Ниве" с Путиным за рулем
Директор Департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Грицай рассказал в интервью РИА Новости в связи с празднованием Дня дипломата о самых... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:00:00+03:00
2026-02-10T17:00:00+03:00
россия
сша
ближний восток
муаммар каддафи
оон
интервью
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073462662_0:250:2048:1402_1920x0_80_0_0_d66d4b88cd2d38ad871088bec7233021.jpg
https://ria.ru/20250210/mid-1998366523.html
https://ria.ru/20260125/uitkoff-2070162297.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073462662_0:260:2048:1796_1920x0_80_0_0_7e1db7fac2d0855597dda23099000999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, ближний восток, муаммар каддафи, оон, интервью
Россия, США, Ближний Восток, Муаммар Каддафи, ООН, Интервью

Переводчик МИД Грицай: мы работали в "Ниве" с Путиным за рулем

© Фото предоставлено департаментом лингвистического обеспечения МИД РоссииСергей Грицай
Сергей Грицай - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото предоставлено департаментом лингвистического обеспечения МИД России
Сергей Грицай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Директор Департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Грицай рассказал в интервью РИА Новости в связи с празднованием Дня дипломата о самых экзотических местах, где приходилось работать его коллегам, о переговорах на высшем уровне и о том, как правильно переводить пословицы и поговорки.
– Часто ли приходится встречать День дипломатического работника на работе? Можете ли вы рассказать о самом экзотическом месте работы для переводчика?
– Департамент лингвистического обеспечения (ДЛО) работает круглосуточно 365 дней в году вне зависимости от праздников и выходных, в полном составе или в режиме дежурных смен. И профессиональный праздник в этом смысле не исключение: для нас 10 февраля – обычный трудовой день. Наши сотрудники всегда должны быть готовы к важным заданиям, связанным с обеспечением участия высших должностных лиц Российской Федерации в различных международных мероприятиях, без оглядки на время суток и красные даты календаря. К примеру, совсем недавно, в конце января, состоялась встреча президента Российской Федерации с высокопоставленной делегацией из США, затянувшаяся до глубокой ночи. С нашими коллегами из стран Ближнего Востока значимые деловые мероприятия и вовсе могут проводиться в те дни недели, которые в России считаются выходными. Все это, разумеется, требует от наших специалистов не только высокой профессиональной подготовки, но и выносливости, самоотдачи, способности работать в гибком режиме.
Что касается вопроса о самом экзотическом месте работы, то нашим переводчикам доводилось демонстрировать профессиональное мастерство в вертолете в небе над Алтаем, походном шатре Муаммара Каддафи, в "Ниве" президента России (он сам был за рулем), на дегустации молочных продуктов на экоферме, параде спасательной техники МЧС по громкоговорителю с палубы последнего колесного теплохода в России, во время проповеди Патриарха Кирилла с амвона Успенского собора в Лондоне, за кулисами Большого театра, в Высоком суде Австралии и на инаугурации африканского лидера с традиционными песнями и танцами.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Грицай рассказал об экзотических местах, где пришлось работать переводчикам
10 февраля 2025, 11:21
– С переводами с/на какие языки чаще всего приходится работать?
– Сотрудники ДЛО обеспечивают устный и письменный перевод с/на английский, французский и испанский – официальные языки ООН, наиболее часто используемые в международном общении. За прошедшие четыре года – не в последнюю очередь в связи с активизацией диалога и углублением взаимодействия со странами Глобального Юга – заметно увеличилось число заявок на перевод с французским и испанским.
Примечательно, что в дипломатической практике сотрудники лингвистических служб в международных организациях переводят только на родной язык, а переводчики в составе делегаций – только на иностранный. Это связано в том числе с тем, что, будучи частью делегации, переводчик получает доступ к чувствительным материалам, что позволяет ему максимально точно передать принципиальные моменты позиции своей страны.
– Сотрудники вашего департамента работают только на переговорах по линии министерства или участвуют в качестве переводчиков и на встречах мировых лидеров? Если да, то каких?
– Помимо мероприятий по линии МИД России сотрудники ДЛО задействованы на всех мероприятиях с участием первых лиц государства, проводимых на одном или нескольких профильных языках департамента. Это могут быть как телефонные разговоры или видеоконференции, так и очные встречи президента или председателя правительства России с главами иностранных государств и правительств или представителями бизнеса, выступления на международных форумах или интервью зарубежным журналистам. В зависимости от задач обеспечивается последовательный или синхронный перевод.
Помимо этого, именно в нашем департаменте готовятся русскоязычные варианты документов по вопросам международной повестки, которые направляются руководству нашей страны. ДЛО также переводит выступления и интервью высших должностных лиц России, материалы по различным вопросам российской внешней политики, которые затем размещаются на официальном сайте МИД России и других информационных ресурсах, что дает возможность без искажений донести до международной общественности позицию нашего руководства и объективную информацию о положении дел в стране.
– Есть ли у сотрудников вашего департамента время подготовиться к переводческой работе на саммите? Что включает эта работа?
– Один из важнейших навыков в нашей работе – умение максимально эффективно распорядиться тем временем, которое отводится на подготовку, много его или мало. Организация переводческого обеспечения крупных международных событий и саммитов – это всегда огромная работа, особенно в тех случаях, когда они проводятся в нашей стране. Наш департамент всегда старается максимально содействовать организаторам, выступая в том числе в роли разработчика концептуальных документов по лингвистическому обеспечению и координатором переводческой деятельности, причем не только на английский, французский и испанский, но и на многие другие языки. Особенно яркими примерами в этом отношении стали саммит БРИКС в Казани в 2024 году и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году, в ходе которых была решена непростая задача по обеспечению бесперебойного перевода ни много ни мало на 15 языков.
Кроме того, проведение саммитов, как правило, предполагает принятие итоговых документов, порой весьма объемных и всегда крайне ответственных. Их подготовка – это длительный и трудоемкий процесс, важными участниками которого являются письменные переводчики, на чьи плечи ложится оперативный перевод всех проектов этих документов от первого черновика до итоговой версии, которую подписывают лидеры государств.
– Поделитесь, пожалуйста, секретом перевода пословиц, поговорок, фразеологических оборотов?
– Тема перевода пословиц, поговорок и идиоматики служит предметом вечных споров. Единого рецепта тут нет и быть не может. Однако с учетом того, что внешнеполитические вопросы требуют особой деликатности, наши сотрудники стараются держаться золотой середины между передачей этих образных выражений аналогами, бытующими в языке оригинала, и буквальным переводом русской фразы. Конечно, в первом случае фраза будет приятнее и понятнее слушателю. Но, во-первых, не для каждой идиомы есть прямой эквивалент, а во-вторых, эти выражения, как правило, очень образны, и переводчику будет трудно выйти из ситуации, если оратор продолжит упоминать использованный во фразеологизме образ в своей речи и далее.
Уникальные кадры из кулуаров встречи с американской делегацией в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Переводчик Уиткоффа рассказал, о чем думал перед переговорами в Кремле
25 января, 12:02
 
РоссияСШАБлижний ВостокМуаммар КаддафиООНИнтервью
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала