В МИД раскрыли секрет подготовки своих переводчиков к саммитам - РИА Новости, 10.02.2026
13:17 10.02.2026
В МИД раскрыли секрет подготовки своих переводчиков к саммитам
В МИД раскрыли секрет подготовки своих переводчиков к саммитам
Умение эффективно распорядиться временем на подготовку - главное слагаемое переводческой работы на саммите, рассказал РИА Новости глава департамента... РИА Новости, 10.02.2026
россия
казань
брикс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия, казань, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Казань, БРИКС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД раскрыли секрет подготовки своих переводчиков к саммитам

В МИД назвали главный навык переводчиков при подготовке к саммитам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Умение эффективно распорядиться временем на подготовку - главное слагаемое переводческой работы на саммите, рассказал РИА Новости глава департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Сергей Грицай.
"Один из важнейших навыков в нашей работе – умение максимально эффективно распорядиться тем временем, которое отводится на подготовку, много его или мало", - указал он.
По его словам, "организация переводческого обеспечения крупных международных событий и саммитов – это всегда огромная работа, особенно в тех случаях, когда они проводятся в нашей стране".
"Наш департамент всегда старается максимально содействовать организаторам, выступая в том числе в роли разработчика концептуальных документов по лингвистическому обеспечению и координатором переводческой деятельности, причем не только на английский, французский и испанский, но и на многие другие языки. Особенно яркими примерами в этом отношении стали саммит БРИКС в Казани в 2024 году и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году, в ходе которых была решена непростая задача по обеспечению бесперебойного перевода ни много ни мало на 15 языков", - рассказал Грицай.
Он заметил, что "проведение саммитов, как правило, предполагает принятие итоговых документов, порой весьма объемных и всегда крайне ответственных". "Их подготовка – это длительный и трудоемкий процесс, важными участниками которого являются письменные переводчики, на чьи плечи ложится оперативный перевод всех проектов этих документов от первого черновика до итоговой версии, которую подписывают лидеры государств", - заключил глава департамента лингвистического обеспечения МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
РоссияКазаньБРИКСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
