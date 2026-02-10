В МИД раскрыли секрет подготовки своих переводчиков к саммитам

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Умение эффективно распорядиться временем на подготовку - главное слагаемое переводческой работы на саммите, рассказал РИА Новости глава департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Сергей Грицай.

"Один из важнейших навыков в нашей работе – умение максимально эффективно распорядиться тем временем, которое отводится на подготовку, много его или мало", - указал он.

По его словам, "организация переводческого обеспечения крупных международных событий и саммитов – это всегда огромная работа, особенно в тех случаях, когда они проводятся в нашей стране".

"Наш департамент всегда старается максимально содействовать организаторам, выступая в том числе в роли разработчика концептуальных документов по лингвистическому обеспечению и координатором переводческой деятельности, причем не только на английский, французский и испанский, но и на многие другие языки. Особенно яркими примерами в этом отношении стали саммит БРИКС Казани в 2024 году и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году, в ходе которых была решена непростая задача по обеспечению бесперебойного перевода ни много ни мало на 15 языков", - рассказал Грицай.