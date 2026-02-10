https://ria.ru/20260210/mid-2073428504.html
В МИД раскрыли секрет подготовки своих переводчиков к саммитам
В МИД раскрыли секрет подготовки своих переводчиков к саммитам
2026-02-10T13:17:00+03:00
2026-02-10T13:17:00+03:00
2026-02-10T13:17:00+03:00
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Умение эффективно распорядиться временем на подготовку - главное слагаемое переводческой работы на саммите, рассказал РИА Новости глава департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Сергей Грицай.
"Один из важнейших навыков в нашей работе – умение максимально эффективно распорядиться тем временем, которое отводится на подготовку, много его или мало", - указал он.
По его словам, "организация переводческого обеспечения крупных международных событий и саммитов – это всегда огромная работа, особенно в тех случаях, когда они проводятся в нашей стране".
"Наш департамент всегда старается максимально содействовать организаторам, выступая в том числе в роли разработчика концептуальных документов по лингвистическому обеспечению и координатором переводческой деятельности, причем не только на английский, французский и испанский, но и на многие другие языки. Особенно яркими примерами в этом отношении стали саммит БРИКС
в Казани
в 2024 году и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году, в ходе которых была решена непростая задача по обеспечению бесперебойного перевода ни много ни мало на 15 языков", - рассказал Грицай.
Он заметил, что "проведение саммитов, как правило, предполагает принятие итоговых документов, порой весьма объемных и всегда крайне ответственных". "Их подготовка – это длительный и трудоемкий процесс, важными участниками которого являются письменные переводчики, на чьи плечи ложится оперативный перевод всех проектов этих документов от первого черновика до итоговой версии, которую подписывают лидеры государств", - заключил глава департамента лингвистического обеспечения МИД РФ.