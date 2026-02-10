https://ria.ru/20260210/mid-2073425681.html
МИД призвал россиян проверять возможные ограничения при поездках в ЕС
МИД призвал россиян проверять возможные ограничения при поездках в ЕС - РИА Новости, 10.02.2026
МИД призвал россиян проверять возможные ограничения при поездках в ЕС
Россиянам при поездках в отдельные страны Евросоюза, не признающие российские небиометрические паспорта, нужно заранее сверяться с информацией по этому поводу... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:04:00+03:00
2026-02-10T13:04:00+03:00
2026-02-10T13:12:00+03:00
МИД призвал россиян проверять возможные ограничения при поездках в ЕС
МИД призвал россиян проверять данные о возможных ограничениях при поездках в ЕС
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россиянам при поездках в отдельные страны Евросоюза, не признающие российские небиометрические паспорта, нужно заранее сверяться с информацией по этому поводу на сайте консульского департамента российского МИД, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Алексей Климов.
"Настоятельно призываем тех, кто планирует поездки в указанные страны (часть стран ЕС
, не признающих российские 5-летние паспорта - ред.), заблаговременно свериться с актуальной информацией на этот счет (по поводу непризнания российских небиометрических паспортов - ред.), которая публикуется на сайте и в социальных сетях Консульского департамента МИД России
", - сказал Климов.
Он уточнил, что решения о непризнании российских небиометрических паспортов россиян в последнее время приняли правительства ряда европейских стран, в том числе Польша
, Дания
, Германия
, Латвия
, Литва
, Румыния
, Франция
, Чехия
и Эстония
.
"При этом необходимо исходить из того, что в случае попытки въезда по 5-летнему паспорту в государство, которое не признает его в качестве документа, удостоверяющего личность российского гражданина за рубежом, оказать какое-либо содействие по консульской линии будет крайне затруднительно", - добавил Климов.