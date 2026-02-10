Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал россиян проверять возможные ограничения при поездках в ЕС - РИА Новости, 10.02.2026
13:04 10.02.2026 (обновлено: 13:12 10.02.2026)
МИД призвал россиян проверять возможные ограничения при поездках в ЕС
МИД призвал россиян проверять возможные ограничения при поездках в ЕС - РИА Новости, 10.02.2026
МИД призвал россиян проверять возможные ограничения при поездках в ЕС
Россиянам при поездках в отдельные страны Евросоюза, не признающие российские небиометрические паспорта, нужно заранее сверяться с информацией по этому поводу... РИА Новости, 10.02.2026
МИД призвал россиян проверять возможные ограничения при поездках в ЕС

МИД призвал россиян проверять данные о возможных ограничениях при поездках в ЕС

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россиянам при поездках в отдельные страны Евросоюза, не признающие российские небиометрические паспорта, нужно заранее сверяться с информацией по этому поводу на сайте консульского департамента российского МИД, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Алексей Климов.
"Настоятельно призываем тех, кто планирует поездки в указанные страны (часть стран ЕС, не признающих российские 5-летние паспорта - ред.), заблаговременно свериться с актуальной информацией на этот счет (по поводу непризнания российских небиометрических паспортов - ред.), которая публикуется на сайте и в социальных сетях Консульского департамента МИД России", - сказал Климов.
Он уточнил, что решения о непризнании российских небиометрических паспортов россиян в последнее время приняли правительства ряда европейских стран, в том числе Польша, Дания, Германия, Латвия, Литва, Румыния, Франция, Чехия и Эстония.
"При этом необходимо исходить из того, что в случае попытки въезда по 5-летнему паспорту в государство, которое не признает его в качестве документа, удостоверяющего личность российского гражданина за рубежом, оказать какое-либо содействие по консульской линии будет крайне затруднительно", - добавил Климов.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В МИД рассказали, как переводят русские поговорки
Вчера, 10:32
 
