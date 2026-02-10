МИД призвал россиян проверять возможные ограничения при поездках в ЕС

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россиянам при поездках в отдельные страны Евросоюза, не признающие российские небиометрические паспорта, нужно заранее сверяться с информацией по этому поводу на сайте консульского департамента российского МИД, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Алексей Климов.

"При этом необходимо исходить из того, что в случае попытки въезда по 5-летнему паспорту в государство, которое не признает его в качестве документа, удостоверяющего личность российского гражданина за рубежом, оказать какое-либо содействие по консульской линии будет крайне затруднительно", - добавил Климов.