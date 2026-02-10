Рейтинг@Mail.ru
10:32 10.02.2026 (обновлено: 11:58 10.02.2026)
В МИД рассказали, как переводят русские поговорки
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В переводе русских пословиц и поговорок на иностранные языки нет универсального решения, рассказал РИА Новости глава департамента лингвистического обеспечения МИД Сергей Грицай.
"Тема перевода пословиц, поговорок и идиоматики служит предметом вечных споров. Единого рецепта тут нет и быть не может", — сказал он.
По словам специалиста, переводчики стараются держаться золотой середины между передачей образности при помощи аналогичных выражений в языке перевода и буквальным воспроизведением русской фразы.
В первом случае слушателю будет "приятнее и понятнее", отметил Грицай.
Но, добавил он, не для каждой идиомы есть прямой эквивалент. К тому же эти выражения очень образны, и переводчику будет трудно выйти из ситуации, если оратор продолжит и дальше использовать в речи тот же образ, заключил собеседник агентства.
Россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
