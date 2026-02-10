https://ria.ru/20260210/mid-2073383737.html
В МИД рассказали, как переводят русские поговорки
В МИД рассказали, как переводят русские поговорки - РИА Новости, 10.02.2026
В МИД рассказали, как переводят русские поговорки
В переводе русских пословиц и поговорок на иностранные языки нет универсального решения, рассказал РИА Новости глава департамента лингвистического обеспечения... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:32:00+03:00
2026-02-10T10:32:00+03:00
2026-02-10T11:58:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
https://ria.ru/20250424/slovo-2013080609.html
https://ria.ru/20251224/bukva-2064217004.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассказали, как переводят русские поговорки
В МИД назвали тему перевода пословиц и поговорок предметом вечного спора
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В переводе русских пословиц и поговорок на иностранные языки нет универсального решения, рассказал РИА Новости глава департамента лингвистического обеспечения МИД Сергей Грицай.
"Тема перевода пословиц, поговорок и идиоматики служит предметом вечных споров. Единого рецепта тут нет и быть не может", — сказал он.
По словам специалиста, переводчики стараются держаться золотой середины между передачей образности при помощи аналогичных выражений в языке перевода и буквальным воспроизведением русской фразы.
В первом случае слушателю будет "приятнее и понятнее", отметил Грицай.
Но, добавил он, не для каждой идиомы есть прямой эквивалент. К тому же эти выражения очень образны, и переводчику будет трудно выйти из ситуации, если оратор продолжит и дальше использовать в речи тот же образ, заключил собеседник агентства.