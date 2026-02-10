В МИД рассказали, как переводят русские поговорки

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В переводе русских пословиц и поговорок на иностранные языки нет универсального решения, рассказал РИА Новости глава департамента лингвистического обеспечения МИД Сергей Грицай.

"Тема перевода пословиц, поговорок и идиоматики служит предметом вечных споров. Единого рецепта тут нет и быть не может", — сказал он.

По словам специалиста, переводчики стараются держаться золотой середины между передачей образности при помощи аналогичных выражений в языке перевода и буквальным воспроизведением русской фразы.

В первом случае слушателю будет "приятнее и понятнее", отметил Грицай.