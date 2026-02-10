https://ria.ru/20260210/mid-2073379523.html
В МИД рассказали об увеличении работы с языками Глобального Юга
2026-02-10T10:14:00+03:00
МОСКВА, 10 фев – РИА новости. За последние четыре года из-за активизации диалога со странами Глобального Юга увеличилось число запросов на перевод с французским и испанским, рассказал РИА Новости глава департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Сергей Грицай.
"Сотрудники департамента обеспечивают устный и письменный перевод с/на английский, французский и испанский – официальные языки ООН
, наиболее часто используемые в международном общении. За прошедшие четыре года – не в последнюю очередь в связи с активизацией диалога и углублением взаимодействия со странами Глобального Юга – заметно увеличилось число заявок на перевод с французским и испанским", - рассказал он .
"Примечательно, что в дипломатической практике сотрудники лингвистических служб в международных организациях переводят только на родной язык, а переводчики в составе делегаций – только на иностранный. Это связано в том числе с тем, что, будучи частью делегации, переводчик получает доступ к чувствительным материалам, что позволяет ему максимально точно передать принципиальные моменты позиции своей страны", - пояснил Грицай.