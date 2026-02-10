Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали об увеличении работы с языками Глобального Юга - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/mid-2073379523.html
В МИД рассказали об увеличении работы с языками Глобального Юга
В МИД рассказали об увеличении работы с языками Глобального Юга - РИА Новости, 10.02.2026
В МИД рассказали об увеличении работы с языками Глобального Юга
За последние четыре года из-за активизации диалога со странами Глобального Юга увеличилось число запросов на перевод с французским и испанским, рассказал РИА... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:14:00+03:00
2026-02-10T10:14:00+03:00
в мире
москва
россия
оон
юг
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
https://ria.ru/20260210/diplomaty-2073365367.html
москва
россия
юг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, оон, юг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Москва, Россия, ООН, Юг, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассказали об увеличении работы с языками Глобального Юга

В МИД рассказали о росте запросов на перевод с французского и испанского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев – РИА новости. За последние четыре года из-за активизации диалога со странами Глобального Юга увеличилось число запросов на перевод с французским и испанским, рассказал РИА Новости глава департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Сергей Грицай.
"Сотрудники департамента обеспечивают устный и письменный перевод с/на английский, французский и испанский – официальные языки ООН, наиболее часто используемые в международном общении. За прошедшие четыре года – не в последнюю очередь в связи с активизацией диалога и углублением взаимодействия со странами Глобального Юга – заметно увеличилось число заявок на перевод с французским и испанским", - рассказал он .
"Примечательно, что в дипломатической практике сотрудники лингвистических служб в международных организациях переводят только на родной язык, а переводчики в составе делегаций – только на иностранный. Это связано в том числе с тем, что, будучи частью делегации, переводчик получает доступ к чувствительным материалам, что позволяет ему максимально точно передать принципиальные моменты позиции своей страны", - пояснил Грицай.
Видео со дипломатами XVII-XX веков, которые ожили благодаря технологиям ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МИД показал "оживших" отечественных дипломатов разных эпох
Вчера, 09:32
 
В миреМоскваРоссияООНЮгМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала