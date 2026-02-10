В МИД рассказали об увеличении работы с языками Глобального Юга

МОСКВА, 10 фев – РИА новости. За последние четыре года из-за активизации диалога со странами Глобального Юга увеличилось число запросов на перевод с французским и испанским, рассказал РИА Новости глава департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Сергей Грицай.

"Примечательно, что в дипломатической практике сотрудники лингвистических служб в международных организациях переводят только на родной язык, а переводчики в составе делегаций – только на иностранный. Это связано в том числе с тем, что, будучи частью делегации, переводчик получает доступ к чувствительным материалам, что позволяет ему максимально точно передать принципиальные моменты позиции своей страны", - пояснил Грицай.