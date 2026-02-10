https://ria.ru/20260210/mid-2073335825.html
В МИД подготовили викторину к Дню дипломатического работника
В МИД подготовили викторину к Дню дипломатического работника - РИА Новости, 10.02.2026
В МИД подготовили викторину к Дню дипломатического работника
Историко-документальный департамент МИД РФ подготовил для широкой публики викторину по случаю Дня дипломатического работника, сообщили в министерстве. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T01:34:00+03:00
2026-02-10T01:34:00+03:00
2026-02-10T01:34:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_1fdcd08b7c8b8eeca3aa2c1c3b0ac770.jpg
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073329794.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d6a78040982aec51c85c3705d3a7a2be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество
В МИД подготовили викторину к Дню дипломатического работника
МИД подготовил викторину по случаю Дня дипломатического работника