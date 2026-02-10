Рейтинг@Mail.ru
01:34 10.02.2026
В МИД подготовили викторину к Дню дипломатического работника
В МИД подготовили викторину к Дню дипломатического работника
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Историко-документальный департамент МИД РФ подготовил для широкой публики викторину по случаю Дня дипломатического работника, сообщили в министерстве.
"По случаю Дня дипломатического работника предлагаем всем желающим принять участие в интерактивной викторине, подготовленной Историко-документальным департаментом МИД России", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество
 
 
