Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о программе мероприятий в День дипломатического работника - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/mid-2073333545.html
В МИД рассказали о программе мероприятий в День дипломатического работника
В МИД рассказали о программе мероприятий в День дипломатического работника - РИА Новости, 10.02.2026
В МИД рассказали о программе мероприятий в День дипломатического работника
Богатая программа мероприятий, в том числе с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, ожидается в министерстве во вторник, в День дипломатического работника,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T01:07:00+03:00
2026-02-10T01:07:00+03:00
россия
сергей лавров
мария захарова
евгений примаков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992642437_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_c3cd9f39097c06f6bbfb4cf5e5dfb707.jpg
https://ria.ru/20260210/zakharova-2073332675.html
https://ria.ru/20260210/diplomaty-2073329537.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992642437_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_bdc0f2566a5f42e7d7733aa2cb468801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, мария захарова, евгений примаков, общество
Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Евгений Примаков, Общество
В МИД рассказали о программе мероприятий в День дипломатического работника

Захарова: МИД планирует богатую программу с участием Лаврова в День дипломата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Богатая программа мероприятий, в том числе с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, ожидается в министерстве во вторник, в День дипломатического работника, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"У нас традиционно, из года в год – достаточно устоявшаяся, но богатая программа. В 10.00 министр иностранных дел Сергей Лавров возложит цветы у мемориальных досок, посвященных нашим коллегам, отдавшим жизни на службе. Выступит перед участниками церемонии, ветеранами дипломатической службы, молодыми сотрудниками нашего министерства, скажет напутственные слова", - рассказала Захарова сайту KP.RU.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Захарова поздравила коллег с Днем дипломата
00:54
Она также указала, что дипломаты, представители руководства МИД РФ и члены общественных организаций возложат цветы на могилы выдающихся коллег прошлых лет на Новодевичьем и на Троекуровском кладбищах. Кроме того, цветы будут возложены к памятнику бывшему министру иностранных дел Евгению Примакову на Смоленской-Сенной площади.
"Вечером в МИД России пройдет торжественное собрание, выступит Сергей Лавров, обязательно опубликуем его речь перед коллективом министерства. Кроме того, поздравление министра иностранных дел будет размещено и на наших ресурсах, следите за новостями. Ожидаем поздравления также и от руководства страны, наших коллег из других ведомств, партнеров из-за рубежа", - заключила официальный представитель МИД.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В России отметят День дипломатического работника
00:03
 
РоссияСергей ЛавровМария ЗахароваЕвгений ПримаковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала