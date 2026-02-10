https://ria.ru/20260210/mid-2073333545.html
В МИД рассказали о программе мероприятий в День дипломатического работника
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Богатая программа мероприятий, в том числе с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, ожидается в министерстве во вторник, в День дипломатического работника, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"У нас традиционно, из года в год – достаточно устоявшаяся, но богатая программа. В 10.00 министр иностранных дел Сергей Лавров
возложит цветы у мемориальных досок, посвященных нашим коллегам, отдавшим жизни на службе. Выступит перед участниками церемонии, ветеранами дипломатической службы, молодыми сотрудниками нашего министерства, скажет напутственные слова", - рассказала Захарова
сайту KP.RU
.
Она также указала, что дипломаты, представители руководства МИД РФ и члены общественных организаций возложат цветы на могилы выдающихся коллег прошлых лет на Новодевичьем и на Троекуровском кладбищах. Кроме того, цветы будут возложены к памятнику бывшему министру иностранных дел Евгению Примакову
на Смоленской-Сенной площади.
"Вечером в МИД России пройдет торжественное собрание, выступит Сергей Лавров, обязательно опубликуем его речь перед коллективом министерства. Кроме того, поздравление министра иностранных дел будет размещено и на наших ресурсах, следите за новостями. Ожидаем поздравления также и от руководства страны, наших коллег из других ведомств, партнеров из-за рубежа", - заключила официальный представитель МИД.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России
10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.