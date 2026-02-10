В МИД рассказали о программе мероприятий в День дипломатического работника

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Богатая программа мероприятий, в том числе с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, ожидается в министерстве во вторник, в День дипломатического работника, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Вечером в МИД России пройдет торжественное собрание, выступит Сергей Лавров, обязательно опубликуем его речь перед коллективом министерства. Кроме того, поздравление министра иностранных дел будет размещено и на наших ресурсах, следите за новостями. Ожидаем поздравления также и от руководства страны, наших коллег из других ведомств, партнеров из-за рубежа", - заключила официальный представитель МИД.