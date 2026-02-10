Самые необычные находки при строительстве метро в Москве

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. При строительстве Московского метрополитена было обнаружено множество интереснейших находок. Некоторые из них по-настоящему шокировали даже опытных исследователей.

Какую роковую тайну обнаружили в самом сердце столицы?

Ценнее библиотеки Ивана Грозного

Одной из самых интересных находок, полученных во время строительства тоннелей, стал тайник под Никольской башней Кремля.

"Обнаруженный несколько месяцев назад, он долго являлся загадкой для историков. Наконец в результате долгих и кропотливых изысканий было установлено, что это обыкновенный "слух" — камера, из которой подслушивали, не делает ли неприятельство во время осады подкопа под башней. Тайник засыпан в 1646 году", — пролила свет "Вечерняя Москва" на загадочные страницы подземного прошлого Москвы.

Помимо тайника, строители обнаружили и много другой "исторической мелочевки". Например, в колодце под домом № 26 по Моховой улице нашли кувшины, топоры, шпаги, стекло и составили исключительное по своей ценности собрание бытовых предметов старой Москвы.

"Очень трудно перечислить все находки, обнаруженные при строительстве метро. Во всяком случае, их ценность больше, чем бесплодные археологические фантазии о библиотеке Ивана Грозного, о тайниках опричного дворца", — писала газета.

Дом из глубины веков

Очень любопытную находку сделали в 1985 году при строительстве станции "Боровицкая". Примерно на глубине шести метров рабочие обнаружили небольшой дом из красного кирпича.

Но что еще более поразительно: помимо стен и окон внутри здания сохранились и мебель, и домашняя утварь. Работы сразу приостановили.

На место строительных работ приехала комиссия, состоявшая из строителей, ученых и археологов. Они определили, что старинное здание середины XVI века постройки стало жертвой природного катаклизма.

Скорее всего, земля под фундаментом осела и увлекла строение на глубину, но само оно чудесным образом уцелело. Земля превосходно "законсервировала" дом.

Спрятанная икона

О другой оригинальной находке написала известный метростроевец, Герой Социалистического Труда Татьяна Федорова в своей книге "Наверху — Москва".

Случилась она во время закладки станции "Проспект Мира", тогда на проходную пришел пожилой мужчина Павел Терентьевич. Он когда-то работал прорабом у московского "короля фарфора" Кузнецова и рассказал, что по приказу хозяина 60 лет назад спрятал в этом месте старинную икону. Реликвию нашли и отдали Павлу Терентьевичу.

Затем работники-комсомольцы получили от него слова благодарности с уведомлением, что он заказал молебен за их здравие.

Останки древнего моря

Очень интересными стали находки останков древних животных, птиц и рыб. Московская земля хранит следы жизни, относящиеся к меловому, юрскому, каменноугольному и даже кембрийскому периодам — это больше 500 миллионов лет назад.

Неудивительно, что кости и окаменелости древних обитателей планеты частенько попадались строителям метрополитена. Все они подтверждают, что территория современной Москвы когда-то была дном древнего моря.

Эхо войны

Много сюрпризов оставила в недрах земли Великая Отечественная война. Один из них обнаружили при прокладке новых станций метро Солнцевской линии в начале 2010-х.

Рабочие наткнулись на 122-миллиметровый снаряд. Строители приняли решение остановить работы и возобновили рытье тоннеля только после того, как находку обезвредили саперы.

Опасный снаряд был незамедлительно утилизирован на полигоне МВД.

Подземное богатство

Иногда во время работ попадаются и настоящие клады. Например, при прокладке тоннелей, ведущих к будущей станции "Новокузнецкая", метростроевцы наткнулись на большой горшок. В нем находилось почти 20 тысяч серебряных монет, относящихся к началу XVII века.

Среди последних исторических "сюрпризов" московской подземки — сосуды с драгоценностями, найденные в 2014 году при строительстве станции метро "Румянцево" на юго-западе столицы при выемке грунта.

В сосудах находились украшения, изготовленные в XVI и начале XVII века. Была среди находок и более ранняя работа — золотая двухсторонняя подвеска с драгоценными камнями. Предположительно, ее создали в начале XV века. По оценке специалистов, клад, скорее всего, принадлежал знатной семье, а драгоценности закопали в период Смутного времени.