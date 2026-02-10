Рейтинг@Mail.ru
Самые необычные находки при строительстве метро в Москве
18:01 10.02.2026
Самые необычные находки при строительстве метро в Москве
Самые необычные находки при строительстве метро в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский метрополитен
Московский метрополитен
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский метрополитен
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. При строительстве Московского метрополитена было обнаружено множество интереснейших находок. Некоторые из них по-настоящему шокировали даже опытных исследователей.
Какую роковую тайну обнаружили в самом сердце столицы?

Ценнее библиотеки Ивана Грозного

Одной из самых интересных находок, полученных во время строительства тоннелей, стал тайник под Никольской башней Кремля.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Никольская башня Московского Кремля и небоскребы "Москва-Сити"
Никольская башня Московского Кремля и небоскребы "Москва-Сити"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Никольская башня Московского Кремля и небоскребы "Москва-Сити"
"Обнаруженный несколько месяцев назад, он долго являлся загадкой для историков. Наконец в результате долгих и кропотливых изысканий было установлено, что это обыкновенный "слух" — камера, из которой подслушивали, не делает ли неприятельство во время осады подкопа под башней. Тайник засыпан в 1646 году", — пролила свет "Вечерняя Москва" на загадочные страницы подземного прошлого Москвы.
Помимо тайника, строители обнаружили и много другой "исторической мелочевки". Например, в колодце под домом № 26 по Моховой улице нашли кувшины, топоры, шпаги, стекло и составили исключительное по своей ценности собрание бытовых предметов старой Москвы.
"Очень трудно перечислить все находки, обнаруженные при строительстве метро. Во всяком случае, их ценность больше, чем бесплодные археологические фантазии о библиотеке Ивана Грозного, о тайниках опричного дворца", — писала газета.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Тоннель строящейся станции метро "ЗИЛ"
Тоннель строящейся станции метро "ЗИЛ"
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Тоннель строящейся станции метро "ЗИЛ"

Дом из глубины веков

Очень любопытную находку сделали в 1985 году при строительстве станции "Боровицкая". Примерно на глубине шести метров рабочие обнаружили небольшой дом из красного кирпича.
Но что еще более поразительно: помимо стен и окон внутри здания сохранились и мебель, и домашняя утварь. Работы сразу приостановили.
На место строительных работ приехала комиссия, состоявшая из строителей, ученых и археологов. Они определили, что старинное здание середины XVI века постройки стало жертвой природного катаклизма.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Строительство станции метро
Строительство станции метро
© РИА Новости / Евгений Биятов
Строительство станции метро
Скорее всего, земля под фундаментом осела и увлекла строение на глубину, но само оно чудесным образом уцелело. Земля превосходно "законсервировала" дом.

Спрятанная икона

О другой оригинальной находке написала известный метростроевец, Герой Социалистического Труда Татьяна Федорова в своей книге "Наверху — Москва".
Случилась она во время закладки станции "Проспект Мира", тогда на проходную пришел пожилой мужчина Павел Терентьевич. Он когда-то работал прорабом у московского "короля фарфора" Кузнецова и рассказал, что по приказу хозяина 60 лет назад спрятал в этом месте старинную икону. Реликвию нашли и отдали Павлу Терентьевичу.
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Станция метро "Проспект Мира" (кольцевая)
Станция метро "Проспект Мира" (кольцевая)
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Станция метро "Проспект Мира" (кольцевая)
Затем работники-комсомольцы получили от него слова благодарности с уведомлением, что он заказал молебен за их здравие.

Останки древнего моря

Очень интересными стали находки останков древних животных, птиц и рыб. Московская земля хранит следы жизни, относящиеся к меловому, юрскому, каменноугольному и даже кембрийскому периодам — это больше 500 миллионов лет назад.
Неудивительно, что кости и окаменелости древних обитателей планеты частенько попадались строителям метрополитена. Все они подтверждают, что территория современной Москвы когда-то была дном древнего моря.

Эхо войны

Много сюрпризов оставила в недрах земли Великая Отечественная война. Один из них обнаружили при прокладке новых станций метро Солнцевской линии в начале 2010-х.
© РИА Новости / МЧС РФ
Сотрудники центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России обезвредили в Москве фугасную авиабомбу времен ВОВ
Сотрудники центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России обезвредили в Москве фугасную авиабомбу времен ВОВ
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России обезвредили в Москве фугасную авиабомбу времен ВОВ
Рабочие наткнулись на 122-миллиметровый снаряд. Строители приняли решение остановить работы и возобновили рытье тоннеля только после того, как находку обезвредили саперы.
Опасный снаряд был незамедлительно утилизирован на полигоне МВД.

Подземное богатство

Иногда во время работ попадаются и настоящие клады. Например, при прокладке тоннелей, ведущих к будущей станции "Новокузнецкая", метростроевцы наткнулись на большой горшок. В нем находилось почти 20 тысяч серебряных монет, относящихся к началу XVII века.
Среди последних исторических "сюрпризов" московской подземки — сосуды с драгоценностями, найденные в 2014 году при строительстве станции метро "Румянцево" на юго-западе столицы при выемке грунта.
В сосудах находились украшения, изготовленные в XVI и начале XVII века. Была среди находок и более ранняя работа — золотая двухсторонняя подвеска с драгоценными камнями. Предположительно, ее создали в начале XV века. По оценке специалистов, клад, скорее всего, принадлежал знатной семье, а драгоценности закопали в период Смутного времени.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Подготовка к открытию станции метро "Румянцево"
Подготовка к открытию станции метро "Румянцево"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Подготовка к открытию станции метро "Румянцево"
Эстафета исторических находок еще не окончена, ведь строительство метро в Москве идет полным ходом. Кто знает, какие еще удивительные открытия ждут историков и археологов.
 
 
 
