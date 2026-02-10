Рейтинг@Mail.ru
"Новые люди" выступили против блокировок мессенджеров
17:24 10.02.2026
"Новые люди" выступили против блокировок мессенджеров
"Новые люди" выступили против блокировок мессенджеров
Партия "Новые люди" выступает против замедлений и блокировок мессенджеров и соцсетей, заявили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 10.02.2026
2026
"Новые люди" выступили против блокировок мессенджеров

Партия "Новые люди" выступила против блокировок мессенджеров и соцсетей

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Партия "Новые люди" выступает против замедлений и блокировок мессенджеров и соцсетей, заявили РИА Новости в пресс-службе партии.
Telegram и ряд мессенджеров не устранили нарушения законодательства Российской Федерации для снятия с них ограничений, заявили в Роскомнадзоре. В ведомстве уточнили, что Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ.
"Позиция партии "Новые люди" не менялась. Мы против замедлений и блокировок мессенджеров и соцсетей", - сказано в сообщении.
