https://ria.ru/20260210/messendzher-2073487391.html
"Новые люди" выступили против блокировок мессенджеров
"Новые люди" выступили против блокировок мессенджеров - РИА Новости, 10.02.2026
"Новые люди" выступили против блокировок мессенджеров
Партия "Новые люди" выступает против замедлений и блокировок мессенджеров и соцсетей, заявили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:24:00+03:00
2026-02-10T17:24:00+03:00
2026-02-10T17:24:00+03:00
технологии
россия
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073462621_0:127:3065:1851_1920x0_80_0_0_b7dd77ddf75a7d7075d644740d873bc4.jpg
https://ria.ru/20260210/telegram-2073470463.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073462621_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_1878794451e60ffdc2237d08e7a9fa26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
"Новые люди" выступили против блокировок мессенджеров
Партия "Новые люди" выступила против блокировок мессенджеров и соцсетей