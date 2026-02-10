"Новые люди" выступили против блокировок мессенджеров

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Партия "Новые люди" выступает против замедлений и блокировок мессенджеров и соцсетей, заявили РИА Новости в пресс-службе партии.

"Позиция партии "Новые люди" не менялась. Мы против замедлений и блокировок мессенджеров и соцсетей", - сказано в сообщении.