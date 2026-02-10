Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал Россию и Монголию близкими соседями - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/medvedev-2073494471.html
Медведев назвал Россию и Монголию близкими соседями
Медведев назвал Россию и Монголию близкими соседями - РИА Новости, 10.02.2026
Медведев назвал Россию и Монголию близкими соседями
Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал Россию и Монголию близкими соседями и друзьями с многолетней историей. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:47:00+03:00
2026-02-10T17:47:00+03:00
россия
монголия
москва
дмитрий медведев
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070735498_0:14:2976:1687_1920x0_80_0_0_90cbdab1b823c8358d1bde233f05e6dc.jpg
https://ria.ru/20260210/medvedev-2073480894.html
россия
монголия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070735498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a31e9fc859a1887b3fb49f1458637e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, монголия, москва, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Монголия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Медведев назвал Россию и Монголию близкими соседями

Медведев назвал Россию и Монголию друзьями с многолетней историей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал Россию и Монголию близкими соседями и друзьями с многолетней историей.
Медведев во вторник провел встречу с председателем Великого Государственного хурала Монголии Ням-Осорын Учралом. Об этом зампред Совбеза РФ рассказал в своем канале в Max.
«
"Наши страны - близкие соседи, друзья с многолетней историей", - сказал Медведев на встрече.
Председатель Монгольской народной партии, председатель парламента Монголии Ням-Осорын Учрал прибыл в Москву во главе делегации монгольского парламента накануне.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Медведев оценил взаимодействие с Монголией
Вчера, 16:52
 
РоссияМонголияМоскваДмитрий МедведевЕдиная РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала