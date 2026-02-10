https://ria.ru/20260210/medvedev-2073494471.html
Медведев назвал Россию и Монголию близкими соседями
Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал Россию и Монголию близкими соседями и друзьями с многолетней историей. РИА Новости, 10.02.2026
Медведев назвал Россию и Монголию друзьями с многолетней историей