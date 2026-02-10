Медведев оценил взаимодействие с Монголией

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взаимодействие с Монголией – один из приоритетов политики России на азиатском направлении, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Очень важно сохранить дружбу и добрососедство, которое было заложено нашими предшественниками на протяжении длительного времени. Наши страны - близкие соседи, друзья с многолетней историей. Взаимодействие с Монголией остается приоритетом российской политики на азиатском направлении", - сказал Медведев, опубликовав видео встречи на платформе Max.
Он также написал, что в интересах обеих стран обеспечить стабильное развитие Евразии на базе механизмов, устойчивых к внешнему давлению.
Председатель Монгольской народной партии, председатель парламента Монголии Ням-Осорын Учрал прибыл в Москву во главе делегации монгольского парламента в понедельник. Официальный визит монгольской делегации продлится с 9 до 11 февраля.
