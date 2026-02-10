Рейтинг@Mail.ru
Медведев оценил взаимодействие с Монголией - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 10.02.2026 (обновлено: 17:58 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/medvedev-2073480894.html
Медведев оценил взаимодействие с Монголией
Медведев оценил взаимодействие с Монголией - РИА Новости, 10.02.2026
Медведев оценил взаимодействие с Монголией
Взаимодействие с Монголией – один из приоритетов политики России на азиатском направлении, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:52:00+03:00
2026-02-10T17:58:00+03:00
монголия
россия
дмитрий медведев
единая россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_0:254:3016:1950_1920x0_80_0_0_dcb5559d860cb5d7b127c7c04c0bbdfa.jpg
https://ria.ru/20251118/putin-2055864414.html
монголия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_645843364e4c5fb5d74ce2905c47ac79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монголия, россия, дмитрий медведев, единая россия, политика
Монголия, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Политика
Медведев оценил взаимодействие с Монголией

Медведев назвал взаимодействие с Монголией одним из приоритетов политики России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взаимодействие с Монголией – один из приоритетов политики России на азиатском направлении, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Во вторник Медведев сообщил, что провел беседу с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Ням-Осорын Учралом.
«
"Очень важно сохранить дружбу и добрососедство, которое было заложено нашими предшественниками на протяжении длительного времени. Наши страны - близкие соседи, друзья с многолетней историей. Взаимодействие с Монголией остается приоритетом российской политики на азиатском направлении", - сказал Медведев, опубликовав видео встречи на платформе Max.
Он также написал, что в интересах обеих стран обеспечить стабильное развитие Евразии на базе механизмов, устойчивых к внешнему давлению.
Председатель Монгольской народной партии, председатель парламента Монголии Ням-Осорын Учрал прибыл в Москву во главе делегации монгольского парламента в понедельник. Официальный визит монгольской делегации продлится с 9 до 11 февраля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин оценил рост товарооборота России и Монголии
18 ноября 2025, 23:14
 
МонголияРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала