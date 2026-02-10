Рейтинг@Mail.ru
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:06 10.02.2026
Перинатальной службе в Хабаровске выделили деньги на новую медтехнику
хабаровский край
хабаровск
хабаровск
хабаровск
Хабаровский край, Хабаровск
© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный в роддоме. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Перинатальной службе Хабаровского края по национальному проекту "Семья" на новую медицинскую технику с начала 2026 года уже выделено около 200 миллионов рублей, сообщает правительство региона.
По данным регионального правительства, в краевом перинатальном центре имени Г. С. Постола в Хабаровске специализированную и высокотехнологичную помощь ежегодно получают более 10 тысяч женщин.
"По нацпроекту "Семья" в 2025 году в перинатальную службу края было закуплено 176 единиц новой техники на 257 миллионов рублей. В 2026 году на эти цели уже выделено около 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В конце 2024 года в эмбриологическую лабораторию перинатального центра, уточняется в сообщении, за счёт средств краевого бюджета поступил эмбриоскоп стоимостью 27,5 миллиона рублей. Это оборудование позволяет наблюдать за развитием эмбрионов в режиме онлайн и с помощью искусственного интеллекта выбирать самый перспективный для переноса.
В кабмине региона отметили, что центр помогает как в родах, так и в зачатии, применяя процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), причем все услуги проводятся бесплатно по полису ОМС. За 20 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий центра благодаря ЭКО в крае родилось около 5 тысяч малышей. Повысить эффективность лечения бесплодия как раз и помогает современное техническое оснащение, уточняет краевое правительство.
По мнению заведующей отделением вспомогательных репродуктивных технологий, врача-репродуктолога Марины Фроловой, чьи слова приводятся в сообщении, ЭКО – самый эффективный метод лечения бесплодия, а успех напрямую зависит от своевременности обращения. Она добавила, что в крае создана необходимая система маршрутизации, чтобы пациентки попадали к профильному специалисту без очередей.
 
