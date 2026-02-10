Перинатальной службе в Хабаровске выделили деньги на новую медтехнику

ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Перинатальной службе Хабаровского края по национальному проекту "Семья" на новую медицинскую технику с начала 2026 года уже выделено около 200 миллионов рублей, сообщает правительство региона.

По данным регионального правительства, в краевом перинатальном центре имени Г. С. Постола в Хабаровске специализированную и высокотехнологичную помощь ежегодно получают более 10 тысяч женщин.

"По нацпроекту "Семья" в 2025 году в перинатальную службу края было закуплено 176 единиц новой техники на 257 миллионов рублей. В 2026 году на эти цели уже выделено около 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В конце 2024 года в эмбриологическую лабораторию перинатального центра, уточняется в сообщении, за счёт средств краевого бюджета поступил эмбриоскоп стоимостью 27,5 миллиона рублей. Это оборудование позволяет наблюдать за развитием эмбрионов в режиме онлайн и с помощью искусственного интеллекта выбирать самый перспективный для переноса.

В кабмине региона отметили, что центр помогает как в родах, так и в зачатии, применяя процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), причем все услуги проводятся бесплатно по полису ОМС. За 20 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий центра благодаря ЭКО в крае родилось около 5 тысяч малышей. Повысить эффективность лечения бесплодия как раз и помогает современное техническое оснащение, уточняет краевое правительство.