Российские компании стали все чаще напоминать о своих каналах в MAX - РИА Новости, 10.02.2026
15:35 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/max-2073463366.html
Российские компании стали все чаще напоминать о своих каналах в MAX
Российские компании в своих Telegram-каналах во вторник стали активно напоминать читателям об их каналах в Max, заметил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/max-2073389029.html
https://ria.ru/20260129/mfts-2070943419.html
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские компании в своих Telegram-каналах во вторник стали активно напоминать читателям об их каналах в Max, заметил корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в новостных лентах появилась информация о замедлении работы Telegram. Быть на связи в удобном для вас формате - важный приоритет в нашей работе. Присоединяйтесь к каналу ГК "Дело" в национальном мессенджере MAX - все главные новости, аналитика рынка и эксклюзивы от Группы уже здесь", - говорится в сообщении группы "Дело".
В МAX появилась возможность создавать приватные каналы
В МAX появилась возможность создавать приватные каналы
Вчера, 10:54
"Будем на связи всегда. Чтобы важные новости, акции и финансовые советы были у вас под рукой, подписывайтесь на канал Ozon Банка в MAX", - написано в Telegram-канале Ozon банка.
"Не теряем связь… ВТБ в МАХ", - пишет ВТБ.
"Трансмашхолдинг отправил вам запрос на подписку в MAX", - указано у подписчика Telegram-канала компании.
Про Max пишет и авиакомпания AZUR air. "Чтобы не пропустить важные новости и вдохновиться на предстоящий отпуск, подписывайтесь на наш официальный канал в мессенджере MAX", - говорится в сообщении.
В MAX появились цифровые МФЦ всех регионов
В MAX появились цифровые МФЦ всех регионов
29 января, 11:46
 
TelegramТрансмашхолдингAzur Air
 
 
