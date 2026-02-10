Российские компании стали все чаще напоминать о своих каналах в MAX

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские компании в своих Telegram-каналах во вторник стали активно напоминать читателям об их каналах в Max, заметил корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в новостных лентах появилась информация о замедлении работы Telegram. Быть на связи в удобном для вас формате - важный приоритет в нашей работе. Присоединяйтесь к каналу ГК "Дело" в национальном мессенджере MAX - все главные новости, аналитика рынка и эксклюзивы от Группы уже здесь", - говорится в сообщении группы "Дело".
"Будем на связи всегда. Чтобы важные новости, акции и финансовые советы были у вас под рукой, подписывайтесь на канал Ozon Банка в MAX", - написано в Telegram-канале Ozon банка.
"Не теряем связь… ВТБ в МАХ", - пишет ВТБ.
"Трансмашхолдинг отправил вам запрос на подписку в MAX", - указано у подписчика Telegram-канала компании.
Про Max пишет и авиакомпания AZUR air. "Чтобы не пропустить важные новости и вдохновиться на предстоящий отпуск, подписывайтесь на наш официальный канал в мессенджере MAX", - говорится в сообщении.
