В МAX появилась возможность создавать приватные каналы

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пользователи из России и Белоруссии получили возможность создавать приватные каналы в MAX.

"Авторы <...> могут публиковать фото, видео и заметки, записывать видеокружки и голосовые сообщения. Можно выбрать или отключить реакции на публикации и управлять заявками на вступление", — говорится в релизе платформы

Так, чтобы получить доступ к этой функции, нужно обновить приложение, а затем выбрать опцию "Создать приватный канал" в разделе "Чаты".

Администраторы могут модерировать приглашение новых подписчиков по ссылке: в настройках следует выбрать пункт "Заявка на вступление".

"В таком случае подписаться на канал пользователи смогут только после одобрения заявки", — пояснили в сервисе.