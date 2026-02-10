Рейтинг@Mail.ru
10:54 10.02.2026 (обновлено: 12:31 10.02.2026)
В МAX появилась возможность создавать приватные каналы
Пользователи из России и Белоруссии получили возможность создавать приватные каналы в MAX. РИА Новости, 10.02.2026
В МAX появилась возможность создавать приватные каналы

Национальная платформа MAX. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пользователи из России и Белоруссии получили возможность создавать приватные каналы в MAX.
"Авторы <...> могут публиковать фото, видео и заметки, записывать видеокружки и голосовые сообщения. Можно выбрать или отключить реакции на публикации и управлять заявками на вступление", — говорится в релизе платформы.
Так, чтобы получить доступ к этой функции, нужно обновить приложение, а затем выбрать опцию "Создать приватный канал" в разделе "Чаты".
Администраторы могут модерировать приглашение новых подписчиков по ссылке: в настройках следует выбрать пункт "Заявка на вступление".
"В таком случае подписаться на канал пользователи смогут только после одобрения заявки", — пояснили в сервисе.
В марте прошлого года компания VK запустила бета-версию цифровой платформы, она позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. МAX доступен в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
