Макрон обвинил США в антиевропейской идеологии
Макрон обвинил США в антиевропейской идеологии - РИА Новости, 10.02.2026
Макрон обвинил США в антиевропейской идеологии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас в США открыто преобладает антиевропейская идеология, направленная на раскол ЕС. РИА Новости, 10.02.2026
Макрон обвинил США в антиевропейской идеологии
