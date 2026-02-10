Макрон обвинил США в антиевропейской идеологии

Рейтинг@Mail.ru
13:53 10.02.2026
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас в США открыто преобладает антиевропейская идеология, направленная на раскол ЕС.
в мире, сша, франция, европа, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, США, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас в США открыто преобладает антиевропейская идеология, направленная на раскол ЕС.
"Идеология, которая сейчас преобладает в США, что также является новинкой в историческом плане, явно и открыто антиевропейская. В ней нет уважения в отношении Евросоюза, демонстрируется презрение во всех стратегических документах, она нацелена на его распад", - заявил Макрон в интервью ряду европейских СМИ, включая испанскую газету Pais.
В феврале 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Психопат". Новый план Макрона против России вызвал изумление во Франции
8 февраля, 15:14
 
В миреСШАФранцияЕвропаЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
