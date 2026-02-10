Стратегия прогибаться под США не окупается, заявил Макрон

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон завил, что стратегия "прогибаться" под США в случае однозначной агрессии "не окупается".
"Я никогда не оскорблял США, их жителей или руководство, никогда. Я также не высмеиваю их, потому что считаю, что США - это очень большая демократия. Это не стратегия. Я всегда говорю то, что думаю. Но когда дело доходит до явной агрессии, я думаю, что мы не должны прогибаться. Мы пробовали эту стратегию в течение нескольких месяцев, но она не окупается", - заявил Макрон газете Tagesanzeiger.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Макрон хороший парень, но скоро уже не будет у власти. После Всемирного экономического форума Трамп высмеял появление своего французского коллеги Макрона в солнцезащитных в Давосе.
Агентство Рейтер сообщало в январе, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен отклонить приглашение присоединиться к основанному под эгидой Трампа "Совету мира" по Газе. Трамп, комментируя эту информацию, заявил, что введет 200% пошлины на французское вино и шампанское и тогда Макрон все же согласится принять его приглашение в "Совет мира". Эти угрозы в администрации французского лидера назвали "неприемлемыми" и "неэффективными".