Макрон заявил о чрезвычайном положении ЕС в геополитике
Европа сейчас находится в состоянии чрезвычайного положения как в области геополитики, так и в области геоэкономики, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:01:00+03:00
в мире
европа
франция
сша
эммануэль макрон
евросоюз
