Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил о чрезвычайном положении ЕС в геополитике - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/makron-2073391751.html
Макрон заявил о чрезвычайном положении ЕС в геополитике
Макрон заявил о чрезвычайном положении ЕС в геополитике - РИА Новости, 10.02.2026
Макрон заявил о чрезвычайном положении ЕС в геополитике
Европа сейчас находится в состоянии чрезвычайного положения как в области геополитики, так и в области геоэкономики, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:01:00+03:00
2026-02-10T11:01:00+03:00
в мире
европа
франция
сша
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa68f36c5ad4252c93306982280850a9.jpg
https://ria.ru/20260207/makron-2072861272.html
европа
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dccceae1bdbfb65f26e3f11b70fedce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, франция, сша, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Европа, Франция, США, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон заявил о чрезвычайном положении ЕС в геополитике

Макрон: Европа находится в чрезвычайном положении в геоэкономике и геополитике

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Европа сейчас находится в состоянии чрезвычайного положения как в области геополитики, так и в области геоэкономики, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"(Европа сталкивается - ред.) с чрезвычайным положением в области геополитики и геоэкономики", - сказал французский лидер в интервью изданию Economist.
По словам Макрона, Европе необходимо инвестировать в свою собственную экономику и устранять препятствия для ее роста. В противном случае она будет "сметена" технологическим прогрессом США и импортом из Китая, сообщает Economist.
Французский лидер выделил четыре основных направления по стимулированию экономического роста и снижения зависимости: упрощение нормативно-правовой базы, диверсификация поставщиков, введение политики "европейских преференций" для защиты критически важных отраслей, усиление инвестиций ЕС в инновации как в государственном, так и в частном секторе, добавляется в материале издания.
Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Мерзкая лягушка". Новый план Макрона по Украине вызвал ярость в Британии
7 февраля, 10:16
 
В миреЕвропаФранцияСШАЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала