Макрон подтвердил визит своего дипломатического советника в Россию - РИА Новости, 10.02.2026
10:49 10.02.2026
Макрон подтвердил визит своего дипломатического советника в Россию
Макрон подтвердил визит своего дипломатического советника в Россию - РИА Новости, 10.02.2026
Макрон подтвердил визит своего дипломатического советника в Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил визит своего дипломатического советника в Москву.
2026-02-10T10:49:00+03:00
2026-02-10T10:49:00+03:00
в мире
франция
москва
россия
эммануэль макрон
дмитрий песков
франция
москва
россия
в мире, франция, москва, россия, эммануэль макрон, дмитрий песков
В мире, Франция, Москва, Россия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
Макрон подтвердил визит своего дипломатического советника в Россию

Макрон подтвердил визит своего дипломатического советника в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил визит своего дипломатического советника в Москву.
"Для некоторых было слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделали мы", - заявил Макрон газете Tagesanzeiger.
На прошлой неделе агентство Рейтер утверждало, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн во вторник якобы посетил Москву для встречи с официальными лицами РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что Кремль из солидарности с Елисейским дворцом не будет ни подтверждать, ни опровергать эти сообщения, отметив, что французские источники любят сливать информацию в СМИ.
В миреФранцияМоскваРоссияЭммануэль МакронДмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала