Макрон прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии - РИА Новости, 10.02.2026
10:04 10.02.2026
Макрон прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что кризис вокруг Гренландии еще не закончился, сообщает издание Financial Times. РИА Новости, 10.02.2026
в мире
гренландия
сша
дания
эммануэль макрон
в мире, гренландия, сша, дания, эммануэль макрон
В мире, Гренландия, США, Дания, Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что кризис вокруг Гренландии еще не закончился, сообщает издание Financial Times.
"Макрон заявил, что недавний кризис вокруг Гренландии, когда (президент США Дональд - рел.) Трамп угрожал ввести штрафные пошлины против европейских стран, выступавших против его попыток получить у Дании контроль над этим обширным арктическим островом, еще не закончился", - говорится в публикации.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Трамп заговорил о присоединении к США Гренландии, Канады и Венесуэлы
2 февраля, 04:35
 
В миреГренландияСШАДанияЭммануэль Макрон
 
 
