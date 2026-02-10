https://ria.ru/20260210/makron-2073375190.html
Макрон прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что кризис вокруг Гренландии еще не закончился, сообщает издание Financial Times. РИА Новости, 10.02.2026
