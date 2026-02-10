https://ria.ru/20260210/makron-2073374794.html
Макрон предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией
Макрон предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
Макрон предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:02:00+03:00
2026-02-10T10:02:00+03:00
2026-02-10T10:09:00+03:00
в мире
россия
евросоюз
франция
эммануэль макрон
россия
франция
Макрон предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией
