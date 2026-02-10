Рейтинг@Mail.ru
Макрон предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 10.02.2026 (обновлено: 10:09 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/makron-2073374794.html
Макрон предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией
Макрон предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
Макрон предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:02:00+03:00
2026-02-10T10:09:00+03:00
в мире
россия
евросоюз
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa68f36c5ad4252c93306982280850a9.jpg
https://ria.ru/20260209/makron-2073318191.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dccceae1bdbfb65f26e3f11b70fedce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, франция, эммануэль макрон
В мире, Россия, Евросоюз, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией

Макрон предложил нескольким лидерам ЕС наладить диалог с Россией

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией.
"Важно, чтобы мы структурировали возобновление европейской дискуссии с русскими, не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но также и не будучи зависимыми от третьих лиц в этой дискуссии. Поэтому я предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог", - заявил Макрон газете Tagesanzeiger.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Просто клоуны". Слова Макрона о Путине поразили пользователей Сети
Вчера, 21:13
 
В миреРоссияЕвросоюзФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала