ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Европа заменила поставки энергоресурсов из РФ зависимостью от США в этом вопросе.
Макрон признал зависимость Европы от энергоресурсов США
Макрон признал зависимость Европы от энергоресурсов США - РИА Новости, 10.02.2026
Макрон признал зависимость Европы от энергоресурсов США
Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Европа заменила поставки энергоресурсов из РФ зависимостью от США в этом вопросе. РИА Новости, 10.02.2026
Макрон признал зависимость Европы от энергоресурсов США
Макрон: Европа заменила поставки энергоресурсов из РФ зависимостью от США
© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото