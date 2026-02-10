https://ria.ru/20260210/magadan-2073491147.html
Магаданские волонтеры отправили партию маскировочных сетей в зону СВО
Магаданские волонтеры отправили партию маскировочных сетей в зону СВО
Магаданские волонтеры отправили партию маскировочных сетей в зону СВО
Магаданские волонтеры отправили партию созданных своими руками маскировочных сетей в зону СВО, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое... РИА Новости, 10.02.2026
