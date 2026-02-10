Магаданские волонтеры отправили партию маскировочных сетей в зону СВО

"Волонтёрская группа при храме Святителя Николая Чудотворца "Сети 49" передала в "Боевое братство" 21 маскировочную сеть: восемь штук девять на три метра, предназначены для бойца с позывным "Дед"; десять штук девять на три метра предназначены для бойца с позывным "Митяй"; пятиточечники - 15 штук; носилки - 2 штуки", - написал Козлов в своем Telegram-канале.