Магаданские волонтеры отправили партию маскировочных сетей в зону СВО
17:37 10.02.2026
Магаданские волонтеры отправили партию маскировочных сетей в зону СВО
Магаданские волонтеры отправили партию маскировочных сетей в зону СВО
надежные люди
магаданская область
донецкая народная республика
боевое братство
магаданская область
донецкая народная республика
магаданская область, донецкая народная республика, боевое братство
Надежные люди, Магаданская область, Донецкая Народная Республика, Боевое братство
МАГАДАН, 9 фев - РИА Новости. Магаданские волонтеры отправили партию созданных своими руками маскировочных сетей в зону СВО, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Волонтёрская группа при храме Святителя Николая Чудотворца "Сети 49" передала в "Боевое братство" 21 маскировочную сеть: восемь штук девять на три метра, предназначены для бойца с позывным "Дед"; десять штук девять на три метра предназначены для бойца с позывным "Митяй"; пятиточечники - 15 штук; носилки - 2 штуки", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в ближайшие дни груз отправят на склад Магаданской области в ДНР, откуда волонтёры доставят его бойцам в зону СВО.
Надежные людиМагаданская областьДонецкая Народная РеспубликаБоевое братство
 
 
