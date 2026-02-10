Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Анна Луна посетила прием в посольстве России - РИА Новости, 10.02.2026
03:57 10.02.2026
Конгрессвумен Анна Луна посетила прием в посольстве России
Конгрессвумен Анна Луна посетила прием в посольстве России - РИА Новости, 10.02.2026
Конгрессвумен Анна Луна посетила прием в посольстве России
Конгрессвумен Анна Паулина Луна посетила прием в посольстве РФ и пообщалось с главой дипмиссии Александром Дарчиевым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.02.2026
Конгрессвумен Анна Луна посетила прием в посольстве России

Луна посетила прием в честь Дня дипломата в российском посольстве

Конгрессвумен Анна Паулина Луна
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна посетила прием в посольстве РФ и пообщалось с главой дипмиссии Александром Дарчиевым, передает корреспондент РИА Новости.
В посольстве проводили мероприятие в честь Дня дипломата. Паулина Луна прибыла ближе к концу приема.
Она пообщалось с российским послом.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии, конгрессвумен прибыла по приглашению Дарчиева.
25 января, 03:22
 
В миреАнна Паулина ЛунаРоссияСША
 
 
