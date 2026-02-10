https://ria.ru/20260210/luna-2073344995.html
Конгрессвумен Анна Луна посетила прием в посольстве России
Конгрессвумен Анна Луна посетила прием в посольстве России
Конгрессвумен Анна Паулина Луна посетила прием в посольстве РФ и пообщалось с главой дипмиссии Александром Дарчиевым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.02.2026
Луна посетила прием в честь Дня дипломата в российском посольстве