Россия вернет исконно русские земли в "родную гавань", заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2026
20:19 10.02.2026 (обновлено: 21:36 10.02.2026)
Россия вернет исконно русские земли в "родную гавань", заявил Лавров
Народ Крыма, Донбасса и Новороссии на референдумах выразил желание вернуться в Россию, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2026
россия
республика крым
донбасс
сергей лавров
владимир путин
россия
республика крым
донбасс
россия, республика крым, донбасс, сергей лавров, владимир путин
Россия, Республика Крым, Донбасс, Сергей Лавров, Владимир Путин
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Народ Крыма, Донбасса и Новороссии на референдумах выразил желание вернуться в Россию, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в "родную гавань" в полном соответствии с чаяниями этих людей", — сказал он на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

Министр напомнил, что нарушение языковых, культурных и религиозных прав украинцев под властью киевского режима и стало одной из причин конфликта — наряду с военными угрозами национальной безопасности России.
Референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в конце сентября 2022 года. За их вхождение высказались 99,23 процента проголосовавших. В ЛНР за это выступили 98,42 процента участников, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской — 93,11.
Договоры о принятии новых регионов в состав России Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.
Россия призвала ООН признать право новых регионов на самоопределение
29 января, 18:13
Россия призвала ООН признать право новых регионов на самоопределение
Россия Республика Крым Донбасс Сергей Лавров Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала