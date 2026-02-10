МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Народ Крыма, Донбасса и Новороссии на референдумах выразил желание вернуться в Россию, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«
"Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в "родную гавань" в полном соответствии с чаяниями этих людей", — сказал он на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.
Министр напомнил, что нарушение языковых, культурных и религиозных прав украинцев под властью киевского режима и стало одной из причин конфликта — наряду с военными угрозами национальной безопасности России.
Референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в конце сентября 2022 года. За их вхождение высказались 99,23 процента проголосовавших. В ЛНР за это выступили 98,42 процента участников, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской — 93,11.
Договоры о принятии новых регионов в состав России Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.