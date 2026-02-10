https://ria.ru/20260210/lavrov-2073506326.html
Лавров надеется, что "партия войны" не остановит движение к миру
Лавров надеется, что "партия войны" не остановит движение к миру - РИА Новости, 10.02.2026
Лавров надеется, что "партия войны" не остановит движение к миру
Россия надеется, что "партия войны" не сможет остановить начатое РФ и США необходимое движение к прочному миру, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T18:52:00+03:00
в мире
россия
сша
брюссель
сергей лавров
день дипломатического работника
россия
сша
брюссель
В мире, Россия, США, Брюссель, Сергей Лавров, День дипломатического работника
