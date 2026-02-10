Лавров надеется, что "партия войны" не остановит движение к миру

«

"Надеемся, что "партия войны", которая "окопалась" в Брюсселе, Лондоне и некоторых других европейских столицах, не сможет остановить начатое лидерами России и США трудное, но столь необходимое движение к прочному миру", - сказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.