https://ria.ru/20260210/lavrov-2073504837.html
Россия будет настойчиво бороться с двойными стандартами, заявил Лавров
Россия будет настойчиво бороться с двойными стандартами, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2026
Россия будет настойчиво бороться с двойными стандартами, заявил Лавров
Россия будет настойчиво бороться с "двойными стандартами" и попытками навязывания несогласованных рецептов урегулирования конфликтов, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T18:42:00+03:00
2026-02-10T18:42:00+03:00
2026-02-10T19:04:00+03:00
россия
сергей лавров
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073506326.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Сергей Лавров, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Россия будет настойчиво бороться с двойными стандартами, заявил Лавров
Лавров заявил, что Россия будет настойчиво бороться с двойными стандартами