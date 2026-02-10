https://ria.ru/20260210/lavrov-2073504330.html
Лавров подтвердил солидарность с народами Венесуэлы и Кубы
Лавров подтвердил солидарность с народами Венесуэлы и Кубы
Москва подтверждает солидарность с народами Венесуэлы и Кубы, подвергающимися серьезному внешнему давлению, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2026
сергей лавров
