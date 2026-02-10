Володин и Лавров обсудили подготовку к правительственному часу

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудили подготовку к правительственному часу с участием главы МИД, который запланирован на 11 февраля, а также вопросы реализации внешней политики РФ, в том числе на межпарламентском уровне, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и руководителей политических фракций ГД с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Обсуждались подготовка к правительственному часу с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который запланирован на 11 февраля, а также вопросы реализации внешней политики Российской Федерации, в том числе на межпарламентском уровне", - говорится в сообщении
Отмечается, что Володин поздравил Лаврова, всех сотрудников МИД и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником, отметив их вклад в защиту суверенитета страны, прав граждан России и соотечественников за рубежом.
По словам председателя Госдумы, между Государственной думой и министерством иностранных дел сложился конструктивный диалог, депутаты поддерживают предпринимаемые шаги для укрепления основ справедливого многополярного миропорядка.
