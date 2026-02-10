Рейтинг@Mail.ru
Володин и Лавров обсудили подготовку к правительственному часу - РИА Новости, 10.02.2026
17:45 10.02.2026
Володин и Лавров обсудили подготовку к правительственному часу
Володин и Лавров обсудили подготовку к правительственному часу - РИА Новости, 10.02.2026
Володин и Лавров обсудили подготовку к правительственному часу
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудили подготовку к правительственному часу с... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:45:00+03:00
2026-02-10T17:45:00+03:00
россия
сергей лавров
вячеслав володин
госдума рф
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия, сергей лавров, вячеслав володин, госдума рф, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Володин и Лавров обсудили подготовку к правительственному часу

В Госдуме обсудили подготовку к правительственному часу с участием Лаврова

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудили подготовку к правительственному часу с участием главы МИД, который запланирован на 11 февраля, а также вопросы реализации внешней политики РФ, в том числе на межпарламентском уровне, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и руководителей политических фракций ГД с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Обсуждались подготовка к правительственному часу с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который запланирован на 11 февраля, а также вопросы реализации внешней политики Российской Федерации, в том числе на межпарламентском уровне", - говорится в сообщении
Отмечается, что Володин поздравил Лаврова, всех сотрудников МИД и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником, отметив их вклад в защиту суверенитета страны, прав граждан России и соотечественников за рубежом.
По словам председателя Госдумы, между Государственной думой и министерством иностранных дел сложился конструктивный диалог, депутаты поддерживают предпринимаемые шаги для укрепления основ справедливого многополярного миропорядка.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Володин назвал главное качество Лаврова
21 марта 2025, 10:15
 
