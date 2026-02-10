Рейтинг@Mail.ru
Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073476525.html
Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным
Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным - РИА Новости, 10.02.2026
Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным
Владимир Зеленский "кривлялся, как паяц" на пресс-конференции в Париже в 2019 году после переговоров с лидерами России, Франции и Германии, заявил министр... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:31:00+03:00
2026-02-10T16:31:00+03:00
россия
донбасс
париж
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073466913.html
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073436010.html
россия
донбасс
париж
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, париж, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, украина
Россия, Донбасс, Париж, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина
Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным

Лавров: Зеленский после встречи с Путиным в 2019 году кривлялся, как паяц

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский "кривлялся, как паяц" на пресс-конференции в Париже в 2019 году после переговоров с лидерами России, Франции и Германии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.
"Там был Владимир Зеленский, который сидел на пресс-конференции и кривлялся, как паяц", — сказал он.
Белые голуби на фоне флага Украины - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Никакого договора". На Западе внезапно высказались о мире на Украине
Вчера, 15:47
Глава российского МИД напомнил, что что по итогам встречи были приняты документы, предусматривавшие внесение в Конституцию Украины изменений о постоянном особом статусе Донбасса, однако эти положения так и не были реализованы.
Как отмечал российский президент Владимир Путин, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России, этот вопрос "навсегда закрыт и больше не обсуждается". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в конце января 2025 года подчеркивал, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием Москвы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Европе неймется нанести поражение России, заявил Лавров
Вчера, 13:52
 
РоссияДонбассПарижВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала