https://ria.ru/20260210/lavrov-2073476525.html
Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным
Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным - РИА Новости, 10.02.2026
Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным
Владимир Зеленский "кривлялся, как паяц" на пресс-конференции в Париже в 2019 году после переговоров с лидерами России, Франции и Германии, заявил министр... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:31:00+03:00
2026-02-10T16:31:00+03:00
2026-02-10T16:31:00+03:00
россия
донбасс
париж
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073466913.html
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073436010.html
россия
донбасс
париж
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, париж, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, украина
Россия, Донбасс, Париж, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина
Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным
Лавров: Зеленский после встречи с Путиным в 2019 году кривлялся, как паяц