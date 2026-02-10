Лавров заявил о попытках Запада "сбить с панталыку" переговорщиков из США

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"На Аляске мы вплотную подошли к договоренности, рассчитывали, что, поскольку российский лидер принял в конечном итоге предложение американского лидера, это может быть просто объявлено, и многие вопросы решились бы гораздо быстрее. Но, к сожалению, время идет. За это время Европа, Владимир Зеленский пытаются "сбить с панталыку", если сказать по-русски, переговорщиков Соединенных Штатов, используют и оппозицию внутри самих США", - сообщил Лавров в интервью телеканалу НТВ.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
