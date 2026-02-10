https://ria.ru/20260210/lavrov-2073420398.html
Лавров рассказал о механизме контроля за урегулированием на Украине
Когда и если урегулирование на Украине будет достигнуто, военным придется тщательно согласовывать механизмы контроля его соблюдения, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:37:00+03:00
2026-02-10T12:37:00+03:00
2026-02-10T12:41:00+03:00
