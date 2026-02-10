Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о механизме контроля за урегулированием на Украине - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 10.02.2026 (обновлено: 12:41 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073420398.html
Лавров рассказал о механизме контроля за урегулированием на Украине
Лавров рассказал о механизме контроля за урегулированием на Украине - РИА Новости, 10.02.2026
Лавров рассказал о механизме контроля за урегулированием на Украине
Когда и если урегулирование на Украине будет достигнуто, военным придется тщательно согласовывать механизмы контроля его соблюдения, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:37:00+03:00
2026-02-10T12:41:00+03:00
украина
в мире
россия
сша
сергей лавров
нтв (телеканал)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20260210/garantii-2073415097.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_845495d1d59aad1a51834302fc838630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, сша, сергей лавров, нтв (телеканал), мирный план сша по украине
Украина, В мире, Россия, США, Сергей Лавров, НТВ (телеканал), Мирный план США по Украине
Лавров рассказал о механизме контроля за урегулированием на Украине

Лавров: механизм контроля за соблюдением урегулирования потребует согласования

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Когда и если урегулирование на Украине будет достигнуто, военным придется тщательно согласовывать механизмы контроля его соблюдения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Необходимо всё до мелочей проработать, потому что когда и если (надеюсь, "когда") будет достигнуто урегулирование, когда США заставят свою "клиентуру" и на Украине, и в Европе вести себя прилично, то механизмы контроля за тем, как это будет выполняться, потребуют тщательного согласования, в том числе и в первую очередь по линии военных", - сказал он в интервью телеканалу "НТВ".
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров рассказал, что подразумевается под гарантиями безопасности Украине
Вчера, 12:21
 
УкраинаВ миреРоссияСШАСергей ЛавровНТВ (телеканал)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала