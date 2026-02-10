Лавров рассказал о попытках Европы установить контакты

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время есть контакты, которые по разным каналам пытаются установить европейские соседи в контексте Украины, но ничего нового, по сравнению с тем, что европейцы говорят публично, Москве не поступает.