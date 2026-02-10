Рейтинг@Mail.ru
12:31 10.02.2026
Лавров рассказал о попытках Европы установить контакты
Лавров рассказал о попытках Европы установить контакты
в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, европа
В мире, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Европа
Лавров рассказал о попытках Европы установить контакты

© РИА Новости / Сергей ГунеевСергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время есть контакты, которые по разным каналам пытаются установить европейские соседи в контексте Украины, но ничего нового, по сравнению с тем, что европейцы говорят публично, Москве не поступает.
"Есть контакты (в контексте украинского урегулирования – ред.), которые по разным каналам пытаются устанавливать некоторые наши европейские соседи. По этим каналам, честно сказать, ничего нового по сравнению с тем, что соответствующие страны говорят публично, к нам не поступает", - сказал Лавров в интервью телеканалу "НТВ".
Лавров оценил продвигаемую ЕС идею немедленного прекращения огня на Украине
Заголовок открываемого материала