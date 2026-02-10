Лавров предупредил о последствиях агрессии против России

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Противники осознают последствия, которые ждут их в случае агрессии против России, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.
"Будем полагаться именно на это. За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность. Противники знают, что при попытке заниматься какими-то агрессивными действиями, подрывать наш суверенитет они могут получить абсолютно неприемлемый для них ответ. Это основы ядерного сдерживания, которые всегда были", — сказал он.
Москва не собирается первой делать шаги к эскалации, но будет внимательно следить за действиями Вашингтона в этой сфере, отметил Лавров.
"Какие нарушения он усмотрел? Я не знаю. У нас были серьезные вопросы по поводу строгости в соблюдении требований договора, на которые американцы нам не ответили. Но с нашей стороны мы такого не допускали, по крайней мере, до тех пор, пока он для нас полностью действовал", — подчеркнул дипломат.
В конце февраля 2023-го Россия приостановила участие, но при этом не вышла из ДСНВ. Причина — вовлеченность США в конфликт на Украине.
Тогда Владимир Путин в качестве жеста доброй воли объявил о готовности Москвы придерживаться ограничений до конца срока действия соглашения. И в Вашингтоне, отметил глава МИД, следовали этой договоренности.
Он также предположил, с чем связано желание Штатов подключить КНР к переговорам о новом договоре по стратегическим вооружениям.
"Китайцы излагали свою позицию многократно, мы ее уважаем. Но если на такое "утроение" процесса будет перенесен акцент, это может быть желанием просто увести существо вопроса в сторону", — отметил Лавров.
Как заявлял официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Китай поддерживает ядерные силы на минимальном уровне. Они несопоставимы с потенциалами России и США, поэтому Пекин не будет участвовать в соответствующих переговорах.
В целом какими бы ни были международные договоры и с кем бы их ни заключали, главными союзниками Москвы остаются армия, флот и Воздушно-космические силы, добавил министр.
Ситуация вокруг ДСНВ
Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. США также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.
Срок действия соглашения истек 5 февраля. Осенью Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.
Вашингтон так и не отреагировал на российскую инициативу. При этом Дональд Трамп предложил разработать новое соглашение по стратегическим вооружениям.
