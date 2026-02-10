https://ria.ru/20260210/lavrov-2073415971.html
Лавров: Россия не будет инициировать эскалацию после истечения срока ДСНВ
Лавров: Россия не будет инициировать эскалацию после истечения срока ДСНВ - РИА Новости, 10.02.2026
Лавров: Россия не будет инициировать эскалацию после истечения срока ДСНВ
Россия будет внимательно следить, как теперь будут действовать США, после того как двусторонний договор о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:23:00+03:00
2026-02-10T12:23:00+03:00
2026-02-10T12:29:00+03:00
россия
договор снв-3
сша
в мире
сергей лавров
москва
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20251229/dogovor-2009779472.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, договор снв-3, сша, в мире, сергей лавров, москва, нтв (телеканал)
Россия, Договор СНВ-3, США, В мире, Сергей Лавров, Москва, НТВ (телеканал)
Лавров: Россия не будет инициировать эскалацию после истечения срока ДСНВ
Лавров: РФ не будет инициировать эскалацию после истечения срока договора СНВ-3