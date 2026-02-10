Лавров: Россия не будет инициировать эскалацию после истечения срока ДСНВ

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россия будет внимательно следить, как теперь будут действовать США, после того как двусторонний договор о сокращении стратегических наступательных вооружений прекратил действие, Москва не собирается первой делать шаг к эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.