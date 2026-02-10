Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия не будет инициировать эскалацию после истечения срока ДСНВ - РИА Новости, 10.02.2026
12:23 10.02.2026 (обновлено: 12:29 10.02.2026)
Лавров: Россия не будет инициировать эскалацию после истечения срока ДСНВ
россия, договор снв-3, сша, в мире, сергей лавров, москва, нтв (телеканал)
Россия, Договор СНВ-3, США, В мире, Сергей Лавров, Москва, НТВ (телеканал)
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россия будет внимательно следить, как теперь будут действовать США, после того как двусторонний договор о сокращении стратегических наступательных вооружений прекратил действие, Москва не собирается первой делать шаг к эскалации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля.
"Будем очень внимательно следить за тем, как теперь, после формального отсутствия каких-либо ограничителей, будет действовать американская сторона. При этом будем с полной ответственностью относиться к этой ситуации и не собираемся первыми делать шаги к эскалации", - сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
