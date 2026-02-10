Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил продвигаемую ЕС идею немедленного прекращения огня на Украине - РИА Новости, 10.02.2026
12:22 10.02.2026 (обновлено: 12:32 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073415715.html
Лавров оценил продвигаемую ЕС идею немедленного прекращения огня на Украине
Лавров оценил продвигаемую ЕС идею немедленного прекращения огня на Украине - РИА Новости, 10.02.2026
Лавров оценил продвигаемую ЕС идею немедленного прекращения огня на Украине
Продвигаемая Европой идея немедленного прекращения огня на Украине не решит первопричины конфликта и не поспособствует урегулированию, заявил глава МИД России... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:22:00+03:00
2026-02-10T12:32:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20260210/garantii-2073415097.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
в мире, украина, евросоюз, мирный план сша по украине, европа, россия, сергей лавров, владимир зеленский, украинская православная церковь, нтв (телеканал)
В мире, Украина, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Европа, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, НТВ (телеканал)
Лавров оценил продвигаемую ЕС идею немедленного прекращения огня на Украине

Лавров: продвигаемая ЕС идея прекращения огня на Украине ничего не решит

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Продвигаемая Европой идея немедленного прекращения огня на Украине не решит первопричины конфликта и не поспособствует урегулированию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Ничего не решить на основе "пропихиваемой" сейчас Европой лукавой линии. Ей Владимир Зеленский активно подыгрывает. Дескать, самое главное – прекратить страдания людей, чтобы кровь не лилась, немедленное прекращение огня и гарантии безопасности Украине. А там посмотрим", - сказал он в интервью телеканалу "НТВ" по случаю Дня дипломата.
Как обратил внимание Лавров, при таком варианте конфликт заморозится на линии соприкосновения, однако сам Зеленский заявлял, что киевский режим не будет ничего признавать и не пойдет на юридические уступки. На деле же под лозунгом "гарантий безопасности Украины" за время перемирия западные союзники Киева снабдят его резко увеличенной военной помощью.
"Что касается сути режима. Режим, запретивший русское во всех сферах: образование, СМИ, культура, быт, каноническую Украинскую православную церковь, законодательно поощряющий идеологию и практику нацизма, включая ритуальные факельные шествия и прочие сатанинские процедуры, останется. Значит они хотят предоставить гарантии безопасности именно этому режиму?" - заключил министр.
Ранее Лавров отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров рассказал, что подразумевается под гарантиями безопасности Украине
Вчера, 12:21
 
В миреУкраинаЕвросоюзМирный план США по УкраинеЕвропаРоссияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьНТВ (телеканал)
 
 
