Лавров рассказал, почему у ЕС поутих пыл диктовать свои подходы в Евразии

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. У Евросоюза поутих пыл диктовать свои подходы в Евразии в контексте политики администрации США, не ставящей на первое место обеспечение интересов безопасности Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Европа по-прежнему пытается диктовать свои подходы на Евразийском континенте.... Сейчас у них этот пыл немного поутих, они поостыли, прежде всего в контексте той политики, которую проводит администрация Президента США Дональда Трампа и которая не ставит на первое место обеспечение интересов безопасности Европы", - сообщил Лавров в интервью телеканалу НТВ.
Он уточнил, что ЕС пытается мешать процессам взаимодействия России и стран Центральной Азии, со странами Закавказья, "продирается" в Черноморский регион, игнорируя Организацию черногоморского экономического сотрудничества, это же относится и к Арктике.
При этом до недавнего времени Европейский союз считал себя способным и имеющим право влезать в интеграционные процессы и претендовать на главенствующую роль, добавил министр.