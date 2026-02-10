Лавров рассказал, почему у ЕС поутих пыл диктовать свои подходы в Евразии

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. У Евросоюза поутих пыл диктовать свои подходы в Евразии в контексте политики администрации США, не ставящей на первое место обеспечение интересов безопасности Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

При этом до недавнего времени Европейский союз считал себя способным и имеющим право влезать в интеграционные процессы и претендовать на главенствующую роль, добавил министр.