Вице-премьер Сербии назвал Лаврова исключительным дипломатом - РИА Новости, 10.02.2026
11:37 10.02.2026
Вице-премьер Сербии назвал Лаврова исключительным дипломатом
в мире
сербия
россия
белград (город)
сергей лавров
ивица дачич
оон
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД, ранее возглавлявший МИД Сербии Ивица Дачич заявил РИА Новости, что глава МИД РФ Сергей Лавров является исключительным дипломатом, человеком большого опыта и четкой позиции и его искренним другом, сотрудничество с которым укрепляет отношения Сербии и России.
"Будучи многие годы председателем и зампредседателя правительства республики Сербия, как и министром внутренних и иностранных дел, я имел возможность сотрудничать со многими коллегами во всем мире. Однако, особый вес и продолжительность имеет сотрудничество с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в рамках многолетних дипломатических отношений, которые поддерживают Сербия и Россия", - сказал замглавы сербского правительства.
Министр Дачич отметил, что его коммуникация с Лавровым всегда была открытой, профессиональной и основанной на взаимном уважении, а также на личном понимании ответственности, лежащей на представителях своих государств.
"Господин Лавров и я – искренние друзья, наше сотрудничество всегда было содержательным и конкретным, а наши разговоры способствовали сохранению и укреплению традиционно хороших отношений между республикой Сербия и РФ. Сергей Лавров – исключительный дипломат, человек большого опыта и четкой позиции, а также собеседник, который глубоко понимает сложность международных отношений и значение диалога, даже в тяжелейшие времена", - отметил сербский вице-премьер.
Он подчеркнул, что официальный Белград особо ценит принципиальную позицию России в международных структурах, включая понимание и поддержу в Совбезе ООН по вопросу Косово и Метохии, что, по его словам, "представляет собой важный элемент нашего взаимного доверия и уважения".
"В День дипломатического работника России, хочу воспользоваться возможностью и направить искренние поздравления министру Лаврову и всем российским дипломатам с уважением к профессии, которая требует терпения, знаний, решимости и ответственности перед государством, которое представляют. Уверен, что диалог и сотрудничество, основанные на взаимном уважении и понимании, и далее останутся основами отношений двух наших стран", - подытожил Дачич.
