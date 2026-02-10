Вице-премьер Сербии назвал Лаврова исключительным дипломатом

БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД, ранее возглавлявший МИД Сербии Ивица Дачич заявил РИА Новости, что глава МИД РФ Сергей Лавров является исключительным дипломатом, человеком большого опыта и четкой позиции и его искренним другом, сотрудничество с которым укрепляет отношения Сербии и России.

"В День дипломатического работника России, хочу воспользоваться возможностью и направить искренние поздравления министру Лаврову и всем российским дипломатам с уважением к профессии, которая требует терпения, знаний, решимости и ответственности перед государством, которое представляют. Уверен, что диалог и сотрудничество, основанные на взаимном уважении и понимании, и далее останутся основами отношений двух наших стран", - подытожил Дачич.