Экс-посол Италии рассказал, как Лавров пригласил его в Крым

РИМ, 10 фев - РИА Новости. Бывший посол Италии в России Джорджо Стараче рассказал РИА Новости, как на встрече в Москве в феврале 2022 года глава МИД Сергей Лавров пригласил его и тогдашнего министра Луиджи Ди Майо в Крым - это предложение итальянские дипломаты принять не могли.
По словам Стараче, встреча состоялась 17 февраля 2022 года в здании МИД России. Переговоры двух министров была продолжительными, подробными и в целом проходили в теплой атмосфере, несмотря на уже ощущавшуюся напряженность в отношениях между Россией и Западом вокруг Украины. Когда основная повестка переговоров была исчерпана, Ди Майо, по словам посла, решил, что встреча подходит к завершению.
"Он посмотрел на меня и сказал: "Господин посол, мне кажется, мы все обсудили, можно прощаться с министром Лавровым", - рассказал Стараче.
Однако Лавров с полуулыбкой остановил итальянских собеседников. "Он сказал: "Нет, мы не закончили. Я должен вам кое-что сказать", - передал Стараче слова российского министра.
"Дорогой Луиджи, приглашаю тебя посетить Керчь, и мы вместе соберем все сведения об итальянском присутствии в Крыму. Ты желанный гость в Крыму", - привел Стараче слова Лаврова.
После этого российский министр завершил встречу. ?Ди Майо сказал мне, что Лавров, и это видно, человек огромного политического опыта и к тому же с большим чувством юмора?, - добавил дипломат.
Стараче охарактеризовал этот эпизод как одну из "вежливых и саркастических провокаций" Лаврова, отметив, что российский министр, по его мнению, понимал невозможность такой поездки. "Мы бы никогда не смогли принять его приглашение", - добавил собеседник агентства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".