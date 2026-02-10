Экс-посол Италии рассказал, как Лавров пригласил его в Крым

РИМ, 10 фев - РИА Новости. Бывший посол Италии в России Джорджо Стараче рассказал РИА Новости, как на встрече в Москве в феврале 2022 года глава МИД Сергей Лавров пригласил его и тогдашнего министра Луиджи Ди Майо в Крым - это предложение итальянские дипломаты принять не могли.

По словам Стараче , встреча состоялась 17 февраля 2022 года в здании МИД России. Переговоры двух министров была продолжительными, подробными и в целом проходили в теплой атмосфере, несмотря на уже ощущавшуюся напряженность в отношениях между Россией и Западом вокруг Украины . Когда основная повестка переговоров была исчерпана, Ди Майо , по словам посла, решил, что встреча подходит к завершению.

"Он посмотрел на меня и сказал: "Господин посол, мне кажется, мы все обсудили, можно прощаться с министром Лавровым ", - рассказал Стараче.

Однако Лавров с полуулыбкой остановил итальянских собеседников. "Он сказал: "Нет, мы не закончили. Я должен вам кое-что сказать", - передал Стараче слова российского министра.

"Дорогим итальянским друзьям" министр напомнил о жизни итальянцев в Крыму в разные исторические периоды: от колоний Генуи Венеции на южном побережье полуострова в Средние века до переселенцев из Италии в XIX-XX веках, в частности, выходцев из Апулии в районе Керчи

"Дорогой Луиджи, приглашаю тебя посетить Керчь, и мы вместе соберем все сведения об итальянском присутствии в Крыму. Ты желанный гость в Крыму", - привел Стараче слова Лаврова.

После этого российский министр завершил встречу. ?Ди Майо сказал мне, что Лавров, и это видно, человек огромного политического опыта и к тому же с большим чувством юмора?, - добавил дипломат.

Стараче охарактеризовал этот эпизод как одну из "вежливых и саркастических провокаций" Лаврова, отметив, что российский министр, по его мнению, понимал невозможность такой поездки. "Мы бы никогда не смогли принять его приглашение", - добавил собеседник агентства.