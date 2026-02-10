В Европе пытаются придать нацизму приемлемый вид, заявил Лавров

"В целом сохранение памяти о борьбе с нацизмом особенно важно для недопущения возрождения человеконенавистнической идеологии в любых форматах, в любых проявлениях. В этом году мы отмечаем 80-летие завершения Нюрнбергского трибунала, на котором история вынесла окончательный непересматриваемый вердикт военным преступникам Третьего рейха, повинным в геноциде народов бывшего Советского Союза" , - сказал он в ходе выступления после возложения цветов к мемориальным доскам ветеранов МИД России по случаю Дня дипломатического работника.