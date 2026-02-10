Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Украину - РИА Новости, 10.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 10.02.2026 (обновлено: 09:32 10.02.2026)
Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Украину
Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Украину - РИА Новости, 10.02.2026
Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Украину
Глава МИД Сергей Лавров призвал не впадать в восторг из-за того, что президент США Дональд Трамп поставил на место Европу и Владимира Зеленского. РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Украину

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров призвал не впадать в восторг из-за того, что президент США Дональд Трамп поставил на место Европу и Владимира Зеленского.
"Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там. Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди еще большая дистанция", — сказал он в интервью телеканалу НТВ по случаю Дня дипломата.
Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Без выхода к морю": на Западе заявили о трагедии Зеленского на переговорах
04:22

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в ОАЭ прошли закрытые встречи рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
08:00
 
