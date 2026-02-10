Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Украину

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров призвал не впадать в восторг из-за того, что президент США Дональд Трамп поставил на место Европу и Владимира Зеленского.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в ОАЭ прошли закрытые встречи рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.