Рейтинг@Mail.ru
Бойцы СВО из МИД равняются на дипломатов — участников ВОВ, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 10.02.2026 (обновлено: 00:45 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073330223.html
Бойцы СВО из МИД равняются на дипломатов — участников ВОВ, заявил Лавров
Бойцы СВО из МИД равняются на дипломатов — участников ВОВ, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2026
Бойцы СВО из МИД равняются на дипломатов — участников ВОВ, заявил Лавров
Сотрудники МИД РФ, участвующие в спецоперации на Украине, равняются на советских дипломатов, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной, рассказал глава... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T00:11:00+03:00
2026-02-10T00:45:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91937/72/919377225_0:86:3104:1832_1920x0_80_0_0_23d1272a02850544a484c817b3e3ae42.jpg
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073329794.html
https://ria.ru/20260210/diplomaty-2073329537.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91937/72/919377225_226:0:2893:2000_1920x0_80_0_0_04b0320033f15b06fbd608131086f115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров
Бойцы СВО из МИД равняются на дипломатов — участников ВОВ, заявил Лавров

Лавров: сотрудники МИД, находящиеся на СВО, равняются на участников ВОВ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сотрудники МИД РФ, участвующие в спецоперации на Украине, равняются на советских дипломатов, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной, рассказал глава министерства Сергей Лавров.
"Мы по праву гордимся свершениями выдающихся предшественников. Чтим доблесть сотрудников Народного комиссариата иностранных дел, которые в лихолетье Великой Отечественной войны встали на защиту Родины с оружием в руках. На их бессмертный подвиг держат равнение сотрудники МИД и наших подведомственных учреждений, которые участвуют в специальной военной операции", - сказал он в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
00:06
Министр подчеркнул, что другие сотрудники МИД помогают участникам СВО и их семьям, поддерживают людей, пострадавших от преступлений боевиков киевского режима.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В России отметят День дипломатического работника
00:03
 
В миреРоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала