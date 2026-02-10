Бойцы СВО из МИД равняются на дипломатов — участников ВОВ, заявил Лавров

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сотрудники МИД РФ, участвующие в спецоперации на Украине, равняются на советских дипломатов, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной, рассказал глава министерства Сергей Лавров.
"Мы по праву гордимся свершениями выдающихся предшественников. Чтим доблесть сотрудников Народного комиссариата иностранных дел, которые в лихолетье Великой Отечественной войны встали на защиту Родины с оружием в руках. На их бессмертный подвиг держат равнение сотрудники МИД и наших подведомственных учреждений, которые участвуют в специальной военной операции", - сказал он в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника.
Министр подчеркнул, что другие сотрудники МИД помогают участникам СВО и их семьям, поддерживают людей, пострадавших от преступлений боевиков киевского режима.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.