Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
Глава МИД России Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника, который отмечают во вторник. РИА Новости, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника, который отмечают во вторник.
"Сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник - День дипломатического работника. Хотел бы поздравить всех российских дипломатов - и тех, кто трудится в центральном аппарате и территориальных представительствах министерства, и тех, кто выполняет свой долг за рубежом", - сказал он в видеообращении
по случаю праздника.
Министр отметил многовековую историю российской дипломатии и указал, что меняются эпохи, но духовно-нравственные ценности дипломатов остаются незыблемыми. Это искренняя, деятельная, самоотверженная любовь к Отечеству, твердая приверженность идеалам правды и справедливости, подчеркнул он.
"Руководство страны, российское общество взыскательно оценивают нашу работу. От нас требуются дисциплина и самоотдача, неравнодушный и творческий подход к делу. Рассчитываю, что вы и далее будете с честью трудиться на благо Отчизны. Вносить свою лепту в решение определяемых главой государства масштабных внешнеполитических задач", - добавил Лавров
.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России
10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.