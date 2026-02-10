Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника, который отмечают во вторник.

Министр отметил многовековую историю российской дипломатии и указал, что меняются эпохи, но духовно-нравственные ценности дипломатов остаются незыблемыми. Это искренняя, деятельная, самоотверженная любовь к Отечеству, твердая приверженность идеалам правды и справедливости, подчеркнул он.