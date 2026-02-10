Рейтинг@Mail.ru
Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073329794.html
Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.02.2026
Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником
Глава МИД России Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника, который отмечают во вторник. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T00:06:00+03:00
2026-02-10T00:06:00+03:00
россия
сергей лавров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596808747_0:26:3073:1754_1920x0_80_0_0_6aa4691703c0b638020088f6c7a975e4.jpg
https://ria.ru/20260209/zaharova-2073257912.html
https://ria.ru/20260210/diplomaty-2073329537.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596808747_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_ac532ce64d3adca5774817c51672520d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, общество
Россия, Сергей Лавров, Общество
Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Лавров поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника, который отмечают во вторник.
"Сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник - День дипломатического работника. Хотел бы поздравить всех российских дипломатов - и тех, кто трудится в центральном аппарате и территориальных представительствах министерства, и тех, кто выполняет свой долг за рубежом", - сказал он в видеообращении по случаю праздника.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Захарова даст интервью в прямом эфире каналов РИА Новости в Telegram и VK
Вчера, 17:20
Министр отметил многовековую историю российской дипломатии и указал, что меняются эпохи, но духовно-нравственные ценности дипломатов остаются незыблемыми. Это искренняя, деятельная, самоотверженная любовь к Отечеству, твердая приверженность идеалам правды и справедливости, подчеркнул он.
"Руководство страны, российское общество взыскательно оценивают нашу работу. От нас требуются дисциплина и самоотдача, неравнодушный и творческий подход к делу. Рассчитываю, что вы и далее будете с честью трудиться на благо Отчизны. Вносить свою лепту в решение определяемых главой государства масштабных внешнеполитических задач", - добавил Лавров.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В России отметят День дипломатического работника
00:03
 
РоссияСергей ЛавровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала