В Совфеде предложили установить требования к организации квестов

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил установить общие требования к оказанию услуг в сфере организации квестов и к безопасности квест-комнат.

Соответствующий законопроект сенатор внесет в Госдуму во вторник. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

"Организация и проведение квестов могут осуществляться исключительно организатором или его работниками, или сотрудниками организатора, с которыми заключен гражданско–правовой договор. Аниматорами квестов не могут являться лица, не достигшие возраста 18 лет", - говорится в тексте законопроекта.

В документе отмечается, что квест-комната должна располагаться только в здании, являющимся объектом капитального строительства, а также занимать указанный объект полностью или располагаться в единой обособленной его части, кроме того, должна быть оборудована средствами аудио- и видеозаписи.

Законопроектом также предлагается запретить выступать организаторами и работниками квестов лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.

"Сюжет квеста не может содержать сцен пыток, нанесения или имитации нанесения увечий, а также сцен с угрозой для жизни и здоровья участников. Сюжетный контакт возможен лишь в случае предварительного согласия участника квеста и (или) его законного представителя, не должен причинять увечья, физическую боль или способствовать получению таковых и должен быть остановлен по первому требованию участника квеста", - подчеркивается в тексте законопроекта.

В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что за последние несколько лет свыше 9 тысяч участников квестов получили увечья, было возбуждено 27 уголовных дел. По его словам, защитить людей могут только четко прописанные в законодательстве правила квестовых игр.