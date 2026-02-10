Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил установить общие требования к оказанию услуг в сфере организации квестов и к безопасности квест-комнат. РИА Новости, 10.02.2026
В Совфеде предложили установить требования к организации квестов

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил установить общие требования к оказанию услуг в сфере организации квестов и к безопасности квест-комнат.
Соответствующий законопроект сенатор внесет в Госдуму во вторник. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Молодые люди во время квест-игры - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В России появился первый ГОСТ на квесты для взрослых
29 декабря 2025, 11:31
"Организация и проведение квестов могут осуществляться исключительно организатором или его работниками, или сотрудниками организатора, с которыми заключен гражданско–правовой договор. Аниматорами квестов не могут являться лица, не достигшие возраста 18 лет", - говорится в тексте законопроекта.
В документе отмечается, что квест-комната должна располагаться только в здании, являющимся объектом капитального строительства, а также занимать указанный объект полностью или располагаться в единой обособленной его части, кроме того, должна быть оборудована средствами аудио- и видеозаписи.
Законопроектом также предлагается запретить выступать организаторами и работниками квестов лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.
"Сюжет квеста не может содержать сцен пыток, нанесения или имитации нанесения увечий, а также сцен с угрозой для жизни и здоровья участников. Сюжетный контакт возможен лишь в случае предварительного согласия участника квеста и (или) его законного представителя, не должен причинять увечья, физическую боль или способствовать получению таковых и должен быть остановлен по первому требованию участника квеста", - подчеркивается в тексте законопроекта.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Актеру квеста в Москве дали условный срок за удар клиентки ножом
24 июля 2025, 05:42
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что за последние несколько лет свыше 9 тысяч участников квестов получили увечья, было возбуждено 27 уголовных дел. По его словам, защитить людей могут только четко прописанные в законодательстве правила квестовых игр.
"Сейчас в России действует ГОСТ, который устанавливает стандарты качества для детских квест-комнат. В конце прошлого года Росстандартом был утвержден первый ГОСТ на взрослые квесты. Но нужно понимать, что и наличие этих ГОСТов – не панацея, потому что они носят лишь рекомендательный характер", - констатировал парламентарий.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
СК Перми начал проверку после травмы детей во время квеста
7 августа 2025, 17:36
 
ОбществоРоссияАйрат ГибатдиновФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Заголовок открываемого материала