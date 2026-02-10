Официальный курс юаня на среду составил 11,15 рубля

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,44 копейки, до 11,1533 рубля, доллара - на 44,11 копейки, до 77,2091 рубля, евро - на 7,07 копейки, до 91,9429 рубля, следует из данных Банка России.