Официальный курс юаня на среду составил 11,15 рубля - РИА Новости, 10.02.2026
17:50 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/kurs-2073495348.html
Официальный курс юаня на среду составил 11,15 рубля
Официальный курс юаня на среду составил 11,15 рубля - РИА Новости, 10.02.2026
Официальный курс юаня на среду составил 11,15 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,44 копейки, до 11,1533 рубля, доллара - на 44,11 копейки, до 77,2091 рубля, евро - на РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:50:00+03:00
2026-02-10T17:50:00+03:00
экономика
россия
сша
московская биржа
юань
россия
сша
экономика, россия, сша, московская биржа, юань
Экономика, Россия, США, Московская биржа, Юань
Официальный курс юаня на среду составил 11,15 рубля

Официальный курс юаня на среду снизился на 1,44 копейки до 11,15 рубля

© Fotolia / Comugnero SilvanaРубль и Юань
Рубль и Юань - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Fotolia / Comugnero Silvana
Рубль и Юань. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,44 копейки, до 11,1533 рубля, доллара - на 44,11 копейки, до 77,2091 рубля, евро - на 7,07 копейки, до 91,9429 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Официальный курс доллара опустился ниже 79 рублей
29 мая 2025, 18:19
ЭкономикаРоссияСШАМосковская биржаЮань
 
 
