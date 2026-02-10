Рейтинг@Mail.ru
В Москве попрощались с экс-главнокомандующим ВМФ России Куроедовым
15:51 10.02.2026
В Москве попрощались с экс-главнокомандующим ВМФ России Куроедовым
В Москве попрощались с экс-главнокомандующим ВМФ России Куроедовым
Похороны бывшего главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Владимира Куроедова прошли в Москве на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.02.2026
россия
александр моисеев (вмф)
вячеслав попов
общество
москва
россия
москва
россия, александр моисеев (вмф), вячеслав попов, общество, москва
Россия, Александр Моисеев (ВМФ), Вячеслав Попов, Общество, Москва
Владимир Куроедов
Владимир Куроедов. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Похороны бывшего главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Владимира Куроедова прошли в Москве на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Куроедов скончался 5 февраля на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял ВМФ РФ с 1997 по 2005 год.
Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев, выступая на траурном митинге, заявил, что благодаря Куроедову в те сложные для страны времена удалось сохранить Военно-морской флот и обеспечить основу его дальнейшего развития.
"Он всегда брал на себя ответственность за флот, за его судьбу, за своих подчиненных. У него было четкое понимание значения и роли флота в обеспечении безопасности государства", - сказал Моисеев.
Он подчеркнул, что Куроедова уважали подчиненные, ценило командование, руководство Вооруженных сил страны.
Адмирал Владимир Масорин, сменивший Куроедова на посту главкома в 2005 году, заявил, что Куроедов был честным, искренним, открытым, высокообразованными человеком - и строгим военачальником.
"Он никогда не кричал, за восемь лет под его командованием я ни не слышал нецензурного слова. Он мог сыграть на баяне, спеть красивую песню, а однажды на концерте ко Дню флота ему так понравилась песня в исполнении мальчика лет десяти, что он не выдержал, вскочил на сцену, обнял исполнителя и подарил ему свои часы", - сказал Масорин.
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в обращении к сослуживцам особо отметил, что Куроедов являлся инициатором и практически организатором создания в России Морской коллегии, которая изначально она была "при правительстве РФ".
"То есть то, что задумал Куроедов, говорит о государственном масштабе его личности. Он нашёл возможности привлечь высший уровень власти к пониманию исторической значимости ВМФ для России, что создало условия для его сохранения и последующего развития", - заявил Попов.
"Мы понимали друг друга и, как я думаю, опирались друг на друга, принимая ответственные решения. В том числе в условиях трагедии "Курска" и Второй чеченской войны, в которой участвовала морская пехота", - добавил адмирал, находившийся в непосредственном подчинении Куроедова более четырех лет.
 
Россия Александр Моисеев (ВМФ) Вячеслав Попов Общество Москва
 
 
