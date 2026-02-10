В Москве попрощались с экс-главнокомандующим ВМФ России Куроедовым

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Похороны бывшего главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Владимира Куроедова прошли в Москве на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.

Куроедов скончался 5 февраля на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял ВМФ РФ с 1997 по 2005 год.

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев , выступая на траурном митинге, заявил, что благодаря Куроедову в те сложные для страны времена удалось сохранить Военно-морской флот и обеспечить основу его дальнейшего развития.

"Он всегда брал на себя ответственность за флот, за его судьбу, за своих подчиненных. У него было четкое понимание значения и роли флота в обеспечении безопасности государства", - сказал Моисеев.

Он подчеркнул, что Куроедова уважали подчиненные, ценило командование, руководство Вооруженных сил страны.

Адмирал Владимир Масорин, сменивший Куроедова на посту главкома в 2005 году, заявил, что Куроедов был честным, искренним, открытым, высокообразованными человеком - и строгим военачальником.

"Он никогда не кричал, за восемь лет под его командованием я ни не слышал нецензурного слова. Он мог сыграть на баяне, спеть красивую песню, а однажды на концерте ко Дню флота ему так понравилась песня в исполнении мальчика лет десяти, что он не выдержал, вскочил на сцену, обнял исполнителя и подарил ему свои часы", - сказал Масорин.

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в обращении к сослуживцам особо отметил, что Куроедов являлся инициатором и практически организатором создания в России Морской коллегии, которая изначально она была "при правительстве РФ".

"То есть то, что задумал Куроедов, говорит о государственном масштабе его личности. Он нашёл возможности привлечь высший уровень власти к пониманию исторической значимости ВМФ для России, что создало условия для его сохранения и последующего развития", - заявил Попов.