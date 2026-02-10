Рейтинг@Mail.ru
На Кубани депутата заксобрания арестовали по обвинению в мошенничестве
11:16 10.02.2026
На Кубани депутата заксобрания арестовали по обвинению в мошенничестве
На Кубани депутата заксобрания арестовали по обвинению в мошенничестве
Депутат законодательного собрания Кубани Антон Аверьянов арестован до 8 апреля по обвинению в особо крупном мошенничестве
На Кубани депутата заксобрания арестовали по обвинению в мошенничестве

Кубанского депутата Аверьянова арестовали по обвинению мошенничестве

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники . Архивное фото
КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Кубани Антон Аверьянов арестован до 8 апреля по обвинению в особо крупном мошенничестве, он подозревается в том, что с помощником обещал обеспечить другому лицу избрание депутатом городской думы Краснодара за 6,75 миллиона рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Первомайским районным судом города Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении депутата Законодательного Собрания Краснодарского края Антона Аверьянова и его помощника, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ... Рассмотрев материалы, суд избрал в отношении Аверьянова меру пресечения в виде заключения под стражу (до 08.04.2026)", - говорится в сообщении.
Всеволод Нетреба - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Бывший вице-мэр Краснодара обжаловал приговор по делу о мошенничестве
14 января, 12:57
По информации пресс-службы, из материалов, представленных суду, следует, что обвиняемые с ноября 2024 по сентябрь 2025 года ежемесячно получали от своего знакомого денежные средства, введя его в заблуждение относительно своих намерений и возможностей организовать и обеспечить его избрание депутатом городской Думы Краснодара. В общей сумме, как сообщили в суде, обвиняемые получили от "кандидата" 6,75 миллиона рублей.
В отношении помощника депутата по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
На Алтае двух депутатов заксобрания заподозрили в мошенничестве
5 февраля, 09:34
 
