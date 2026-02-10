На Кубани депутата заксобрания арестовали по обвинению в мошенничестве

КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Кубани Антон Аверьянов арестован до 8 апреля по обвинению в особо крупном мошенничестве, он подозревается в том, что с помощником обещал обеспечить другому лицу избрание депутатом городской думы Краснодара за 6,75 миллиона рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По информации пресс-службы, из материалов, представленных суду, следует, что обвиняемые с ноября 2024 по сентябрь 2025 года ежемесячно получали от своего знакомого денежные средства, введя его в заблуждение относительно своих намерений и возможностей организовать и обеспечить его избрание депутатом городской Думы Краснодара. В общей сумме, как сообщили в суде, обвиняемые получили от "кандидата" 6,75 миллиона рублей.