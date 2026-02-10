https://ria.ru/20260210/kuban-2073395518.html
На Кубани депутата заксобрания арестовали по обвинению в мошенничестве
На Кубани депутата заксобрания арестовали по обвинению в мошенничестве
На Кубани депутата заксобрания арестовали по обвинению в мошенничестве
Депутат законодательного собрания Кубани Антон Аверьянов арестован до 8 апреля по обвинению в особо крупном мошенничестве, он подозревается в том, что с...
2026-02-10T11:16:00+03:00
2026-02-10T11:16:00+03:00
2026-02-10T11:16:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
россия
На Кубани депутата заксобрания арестовали по обвинению в мошенничестве
КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Кубани Антон Аверьянов арестован до 8 апреля по обвинению в особо крупном мошенничестве, он подозревается в том, что с помощником обещал обеспечить другому лицу избрание депутатом городской думы Краснодара за 6,75 миллиона рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Первомайским районным судом города Краснодара
рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении депутата Законодательного Собрания Краснодарского края
Антона Аверьянова и его помощника, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ
... Рассмотрев материалы, суд избрал в отношении Аверьянова меру пресечения в виде заключения под стражу (до 08.04.2026)", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, из материалов, представленных суду, следует, что обвиняемые с ноября 2024 по сентябрь 2025 года ежемесячно получали от своего знакомого денежные средства, введя его в заблуждение относительно своих намерений и возможностей организовать и обеспечить его избрание депутатом городской Думы Краснодара. В общей сумме, как сообщили в суде, обвиняемые получили от "кандидата" 6,75 миллиона рублей.
В отношении помощника депутата по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.