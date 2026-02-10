https://ria.ru/20260210/kuba-2073401313.html
В России в начале февраля снизился спрос на поездки на Кубу
В России в начале февраля снизился спрос на поездки на Кубу - РИА Новости, 10.02.2026
В России в начале февраля снизился спрос на поездки на Кубу
Спрос на поездки на Кубу среди российских туристов в начале февраля сократился чуть больше, чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей, сообщили РИА... РИА Новости, 10.02.2026
В России в начале февраля снизился спрос на поездки на Кубу
Спрос на поездки на Кубу среди россиян сократился на четверть