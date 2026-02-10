https://ria.ru/20260210/kuba-2073393112.html
В РСТ оценили ситуацию с турами на Кубу
В РСТ оценили ситуацию с турами на Кубу - РИА Новости, 10.02.2026
В РСТ оценили ситуацию с турами на Кубу
Массовых отмен и аннуляций запланированных поездок на Кубу на фоне топливного кризиса не происходит, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). РИА Новости, 10.02.2026
В РСТ оценили ситуацию с турами на Кубу
