11:06 10.02.2026 (обновлено: 11:20 10.02.2026)
В РСТ оценили ситуацию с турами на Кубу
куба, сша, дональд трамп, российский союз туриндустрии (рст)
Куба, США, Дональд Трамп, Российский союз туриндустрии (РСТ)
© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди с кубинскими флагами в Гаване
Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Массовых отмен и аннуляций запланированных поездок на Кубу на фоне топливного кризиса не происходит, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Массовых отмен и аннуляций туров на Кубу на текущий момент нет", - сказали в РСТ со ссылкой на сервис "Слетать.ру".
Согласно данным "Слетать.ру", доля бронирований туров на Кубу составляет 2,2% от общего объема продаж.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
КубаСШАДональд ТрампРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
Заголовок открываемого материала